"Я ее купил": известного актера арестовали из-за любви к 17-летней девушке
Кюрдзидис признался, что влюбился в 15 лет. Его избранницей стала ровесница по имени Лиана. Девушка, как и он сам, мечтала связать свою жизнь с актерской профессией. Эвклид поведал ведущему ток-шоу "Судьба человека", как ночами работал на хлебозаводе ради того, чтобы делать ей подарки.
После окончания театрального университета в Днепропетровске Кюрдзидис уехал по распределению в Луцк, возлюбленную же артиста направили в Севастополь. Далее была служба в армии, целых два года, но время и расстояние не повлияли на чувства молодых актеров.
"Я помню, как приехал в Севастополь за Лианой. Это был закрытый город, меня арестовали. Посадили в кутузку и говорят: "Ах, вы еще и нашу самую красивую актрису хотите увезти? Не выпустим". Ну, конечно, это они шутили", – отметил Эвклид в студии передачи "Судьба человека".
Кюрдзидис добавил, что в то время он и его возлюбленная ничего не боялись. Лиана отправилась вслед за возлюбленным, не имея документов на руках.
"Мы свободно в 15 лет пересекали страну из конца в конец. Я даже ее без паспорта перевез. Я ее вез насовсем в Ессентуки, а у нее не было паспорта. Я договорился со стюардессами, я сказал, что это любовь моей жизни. На самом деле я соврал ей, Борис. Я сказал, что мы едем в Ессентуки, знакомимся с родителями и уезжаем в Грецию насовсем, потому что это уже были 90-е. Вот так я ее купил", – улыбнулась знаменитость.
По словам Кюрдзидиса, они были слишком молоды для совместной жизни. Эвклид добавил, что, будь он в тот момент более зрелым, не позволил бы этим отношениям закончиться. "Мы споткнулись об эти бытовые вещи. Она вышла замуж, у нее две очаровательные дочери, я с ней общаюсь, она такая же красавица", – заметил Эвклид Кюрдзидис в студии программы "Судьба человека".
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