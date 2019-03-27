Фролов прервал молчание после обвинений в смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов впервые прокомментировал иск, который якобы подал против бывшей возлюбленной Юлии Началовой. По слухам, именно эти разборки стали причиной резкого ухудшения здоровья артистки. Спортсмен дал интервью корреспонденту программы "Пусть говорят" Первого канала.

Фролов встретился с журналистами в Лос-Анджелесе. Александр отметил, что у него нет претензий к певице и ее родственникам. "Долгов у Юли передо мной не было и нет. У меня долгов перед Юлей нет. Все сделки по квартире и финансовые вопросы были полностью урегулированы", – заметил спортсмен в беседе с представителем "Пусть говорят".

По словам спортсмена, некая организация ООО "Весенние инвестиции" подала иск с требованием взыскать с него почти 26 миллионов рублей. Представители компании заявляют, что выкупили его долг у Началовой за 15 миллионов. Фролов не понимает, почему "Весенние инвестиции" требуют рассмотрения дела в Нижнем Новгороде. По мнению звезды, оно должно рассматриваться в Москве. Адвокаты хоккеиста уже обратились за разъяснениями в Верховный суд.

Фролов считает, что в этой странной истории каким-то образом замешан последний любимый мужчина певицы, Вячеслав Кудря. По словам спортсмена, избранник Юлии как раз является судьей областного нижегородского суда.

Выслушав доводы хоккеиста, адвокат Лариса Широкова, которая находилась в студии "Пусть говорят", отметила, что перед появлением в студии сверилась с картотекой Московского городского суда и выяснила, что никакого заявления в Верховный суд от Александра нет, есть конкретный иск Фролова к Началовой.

"Я ждала позиции Фролова, хочу сказать, что это откровенная ложь. Он не мог не знать, что призвал ее к ответу, она установлена там как ответчик", – заметил юрист в студии "Пусть говорят".

Ранее сообщалось, что Александр Фролов повесит огромный долг на несовершеннолетнюю дочь Юлии Началовой Веру. Спортсмен судился с певицей из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатной квартире, когда они встречались.

Меж тем при жизни певица заявляла, что не получала денег. Прошлым летом Началова подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной. По словам звезды, расписку хоккеисту она предоставила в невменяемом состоянии.

После смерти Началовой в Сети началась настоящая травля Фролова. Спортсмена обвиняли в смерти певицы. Якобы он довел Юлию до больницы, затеяв разборки из-за квартиры.

При этом пресс-секретарь умершей артистки Анна Исаева в студии "Пусть говорят" призвала прекратить нападки на хоккеиста. По словам менеджера звезды, кончина Началовой не связана с иском Фролова.