Фролов прервал молчание после обвинений в смерти Началовой
Фролов встретился с журналистами в Лос-Анджелесе. Александр отметил, что у него нет претензий к певице и ее родственникам. "Долгов у Юли передо мной не было и нет. У меня долгов перед Юлей нет. Все сделки по квартире и финансовые вопросы были полностью урегулированы", – заметил спортсмен в беседе с представителем "Пусть говорят".
По словам спортсмена, некая организация ООО "Весенние инвестиции" подала иск с требованием взыскать с него почти 26 миллионов рублей. Представители компании заявляют, что выкупили его долг у Началовой за 15 миллионов. Фролов не понимает, почему "Весенние инвестиции" требуют рассмотрения дела в Нижнем Новгороде. По мнению звезды, оно должно рассматриваться в Москве. Адвокаты хоккеиста уже обратились за разъяснениями в Верховный суд.
Фролов считает, что в этой странной истории каким-то образом замешан последний любимый мужчина певицы, Вячеслав Кудря. По словам спортсмена, избранник Юлии как раз является судьей областного нижегородского суда.
Выслушав доводы хоккеиста, адвокат Лариса Широкова, которая находилась в студии "Пусть говорят", отметила, что перед появлением в студии сверилась с картотекой Московского городского суда и выяснила, что никакого заявления в Верховный суд от Александра нет, есть конкретный иск Фролова к Началовой.
"Я ждала позиции Фролова, хочу сказать, что это откровенная ложь. Он не мог не знать, что призвал ее к ответу, она установлена там как ответчик", – заметил юрист в студии "Пусть говорят".
Ранее сообщалось, что Александр Фролов повесит огромный долг на несовершеннолетнюю дочь Юлии Началовой Веру. Спортсмен судился с певицей из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатной квартире, когда они встречались.
Меж тем при жизни певица заявляла, что не получала денег. Прошлым летом Началова подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной. По словам звезды, расписку хоккеисту она предоставила в невменяемом состоянии.
После смерти Началовой в Сети началась настоящая травля Фролова. Спортсмена обвиняли в смерти певицы. Якобы он довел Юлию до больницы, затеяв разборки из-за квартиры.
При этом пресс-секретарь умершей артистки Анна Исаева в студии "Пусть говорят" призвала прекратить нападки на хоккеиста. По словам менеджера звезды, кончина Началовой не связана с иском Фролова.
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