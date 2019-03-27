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"Я не кормил ее таблетками и не заставлял худеть": жесткое заявление первого мужа Юлии Началовой

Дмитрий Ланской и Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Некоторые СМИ, ссылаясь на окружение Юлии Началовой, сообщали, что косвенно к ранней смерти ее привели диеты и анорексия – якобы муж Дмитрий Ланской требовал от певицы быть стройной. Разразился скандал, и первый супруг Юлии Началовой выступил с заявлением.
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Дмитрий Ланской пояснил, что хранил молчание, потому что считает несвоевременным обсуждать смерть Юлии Началовой. "Обсуждать со стервятниками, не имеющими человеческих представлений ни о семье, ни о сострадании, ни о скорби, в погоне за рейтингами любой ценой наживающимися на чужом горе, считаю ниже человеческого достоинства. Для всех здравомыслящих людей очевидно, что я не имею никакого отношения к случившемуся", – заявил он.

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Бывший муж Юлии Началовой отрицает все обвинения. "Прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово – личное", – подчеркнул экс-супруг певицы.

Ланской прокомментировал информацию о том, что якобы из-за него Началова "дохуделась" до анорексии. "Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь", – заявил Дмитрий.

По его словам, Юлия Началова была яркой и независимой личностью, поэтому заставить ее делать что-то против воли было вряд ли возможно. Что касается творчества певицы, то Дмитрий Ланской высказал мнение, что шоу-бизнес не оценил по достоинству ее талант. Чтобы напомнить о себе, артистке приходилось посещать желтые программы.

Дмитрий Ланской отметил, что сознательно отказался сниматься в шоу "Привет, Андрей!", посвященном Юлии Началовой. "Я предлагаю господам Андрею Малахову и Николаю Баскову воспользоваться их же советом и подумать о душе. Лжесвидетельствование – это тяжкий грех, и все мы не вечные", – приводит слова бывшего мужа звезды Mash.

В заключение Дмитрий Ланской попросил журналистов перестать травить его близких: "Это не мыльный сериал. Это реальная жизнь с реальными чувствами людей, и в данный момент вы наносите непоправимый урон мне и моей семье. Остановитесь!"

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Автор: Наталья Аряева27 марта 2019, 10:53
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Браво, Дима!
Ольга
Ответить
Гость
Пришлось вчера Википедию открыть и прочитать по списку, который здесь на форуме выложили, про всех трех мужей Началовой. Восторг! Все парни приличные. Хорошо устроены в жизни. Благополучные и успешные! После расставания с ней создали новые супружеские отношения, воспитывают детей в семьях. Кажется, всё у них отлично. Логичный вопрос сразу встал, почему же у Юли все так плохо. Так значит дело было не в мужьях.
Да, действительно странно как-то всё.
Гость
Ответить
Ланской, Алдонин, Фролов, народ вам сочувствует. Еще долго будете мытариться с этим делом... А всего-то и нужно было в свое время - не влезать....
Гость
Ответить
Пришлось вчера Википедию открыть и прочитать по списку, который здесь на форуме выложили, про всех трех мужей Началовой. Восторг! Все парни приличные. Хорошо устроены в жизни. Благополучные и успешные! После расставания с ней создали новые супружеские отношения, воспитывают детей в семьях. Кажется, всё у них отлично. Логичный вопрос сразу встал, почему же у Юли все так плохо. Так значит дело было не в мужьях.
Гость
Ответить
Так папаша на программе и сказал это, что -де дали мол ему хорошую девчонку, а что он с ней сделал. При чем тут сми? Сми только подхватили. И понесли, и понесли. Е мае. Сочувствую ее бывшим мужьям. При чем - всем. Ланского подставили, обвинили, что он ее физически погубил. Алдонин все это время перечислял на ее личный счет неплохие алименты все эти годы(сравните, если сын Маши Шукшиной платит 5 тыс рублей алиментов за сына от Фреи), дочка нифига от этого не получала. Фролов жестоко поплатился просто за совместное жилье. Намутила Юлечка не хило в этом деле... И теперь его таскают по судам... Да кем же она была?
Гость
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Достойный ответ первого супруга началовой .
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