"Я не кормил ее таблетками и не заставлял худеть": жесткое заявление первого мужа Юлии Началовой

Некоторые СМИ, ссылаясь на окружение Юлии Началовой, сообщали, что косвенно к ранней смерти ее привели диеты и анорексия – якобы муж Дмитрий Ланской требовал от певицы быть стройной. Разразился скандал, и первый супруг Юлии Началовой выступил с заявлением.

Дмитрий Ланской пояснил, что хранил молчание, потому что считает несвоевременным обсуждать смерть Юлии Началовой. "Обсуждать со стервятниками, не имеющими человеческих представлений ни о семье, ни о сострадании, ни о скорби, в погоне за рейтингами любой ценой наживающимися на чужом горе, считаю ниже человеческого достоинства. Для всех здравомыслящих людей очевидно, что я не имею никакого отношения к случившемуся", – заявил он.

Бывший муж Юлии Началовой отрицает все обвинения. "Прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово – личное", – подчеркнул экс-супруг певицы.

Ланской прокомментировал информацию о том, что якобы из-за него Началова "дохуделась" до анорексии. "Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь", – заявил Дмитрий.

По его словам, Юлия Началова была яркой и независимой личностью, поэтому заставить ее делать что-то против воли было вряд ли возможно. Что касается творчества певицы, то Дмитрий Ланской высказал мнение, что шоу-бизнес не оценил по достоинству ее талант. Чтобы напомнить о себе, артистке приходилось посещать желтые программы.

Дмитрий Ланской отметил, что сознательно отказался сниматься в шоу "Привет, Андрей!", посвященном Юлии Началовой. "Я предлагаю господам Андрею Малахову и Николаю Баскову воспользоваться их же советом и подумать о душе. Лжесвидетельствование – это тяжкий грех, и все мы не вечные", – приводит слова бывшего мужа звезды Mash.

В заключение Дмитрий Ланской попросил журналистов перестать травить его близких: "Это не мыльный сериал. Это реальная жизнь с реальными чувствами людей, и в данный момент вы наносите непоправимый урон мне и моей семье. Остановитесь!"

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.