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Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание

Валерий Золотухин. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Борисов отыскал в США экс-любовницу артиста Валерия Золотухина – композитора Ларису Критскую. В студии "Пусть говорят" Первого канала шоумен продемонстрировал интервью с бывшей зазнобой звезды.
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Валерий Золотухин никогда не скрывал свои многочисленные романы. В последние годы он открыто жил на две семьи: с законной супругой Тамарой и любовницей Ириной Линдт. Меж тем в своих дневниках актер писал, что единственной женщиной, которая любила его искренне, была пианистка и композитор Лариса Критская. Их роман длился долгие годы.

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 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Недавно в редакции "Пусть говорят" раздался звонок. Родственница рассказала, что Критская пропала. Композитор не отвечает на телефонные звонки и электронную почту. Лариса Анисимовна почти 40 лет живет в США, рядом с ней нет никого, кто мог бы помочь в трудную минуту.

Дмитрий Борисов лично отправился на поиски пианистки в Нью-Йорк, в район Брайтон-Бич. Шоумен обнаружил Ларису Критскую в доме престарелых. Ведущий "Пусть говорят" приехал к композитору не с пустыми руками: купил торт "Киевский" и букет тюльпанов.

Лариса Анисимовна согласилась на интервью. Борисов и Критская говорили о Золотухине. Пианистка много лет молчала о своей любви к актеру.

"Когда я познакомилась с Золотухиным, я работала в ГИТИСе, а Валера учился там. Мальчик талантливый, умный. Он пробивал себе дорогу. Это были очень сложные отношения. Он держал дистанцию. Когда двое живут вместе, они проблемы решают вместе. Его проблемы мы решали вместе, мои проблемы решала я одна. Он во имя меня ничем не жертвовал. Я согласна была и на это, все терпеть", – вспомнила Лариса Анисимовна в беседе с ведущим "Пусть говорят".

Пианистка добавила, что ждала от возлюбленного предложения. Замуж Золотухин ее так и не позвал.

"Отношения мои к нему были невероятно глубокими и серьезными. Я хотела ему служить, а ему это было не надо от меня, ему это надо было от другой женщины. Он никогда ничего не обещал. Я шла, я бросила мужа, я бросила все. Не суждено нам было быть вместе с Валерой", – отметила Критская.

Лариса Анисимовна призналась, что никогда не переставала любить Золотухина. Сейчас она не знает, смогли ли бы они быть вместе.

"У нас было очень много общего, и мы были очень радостны иметь друг друга. Всегда был ужас, что это долго не протянется, и так оно и случилось. Он мне сказал, что Нинка Шацкая появилась. Когда человек уходит от вас, которого вы любите, – это очень тяжело. Я страдала очень. Пришлось и это перебороть. Я пошла своей дорогой. Жаль, такой союз, как Валера и я, мог бы дать большие результаты", – рассудила композитор.

Сейчас Лариса Критская находится под круглосуточным наблюдением. Опеку над ней взяла ученица Эллина Грэйпелл. "Маэстро заболела. У нее случился инсульт, она потеряла память. Она не могла назвать мне ни одного контакта. Надо было что-то делать, а что можно сделать с пожилым человеком, которому плохо", – объяснила Грэйпелл в студии "Пусть говорят".

Автор: Руслана Алексеева25 марта 2019, 16:44

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