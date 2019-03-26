Зазнавшийся Киркоров оскандалился на похоронах Началовой

Артист возмутился, что ему не организовали отдельный вход в траурный зал и он вынужден был стоять в общей очереди. Судя по всему, Филипп Киркоров хотел показаться перед камерами, положить цветы к гробу и незаметно покинуть панихиду.
Что-то пошло не по плану, артисту пришлось мерзнуть на улице в толпе обывателей. Поп-король сначала выплеснул гнев на помощников, мол, не сумели организовать его появление. Потом ринулся к организаторам похорон.
Киркоров недоумевал, почему для него не могут открыть служебный вход. Артиста попросили не устраивать сцен и попрощаться с Началовой на общих основаниях.
"Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш – занесем через служебный", – цитирует сотрудников траурного зала Telegram-канал Baza.
Как отреагировал на этот дерзкий ответ артист, остается только догадываться. Зная о вспыльчивом нраве Киркорова, можно предположить, что в ответ он разразился грязными ругательствами.
Напомним, что прощание с Юлией Началовой состоялось на прошлой неделе. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить вокалистку в последний путь пришли многие звезды отечественной сцены.
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