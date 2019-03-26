"Я почти помираю": еле идущий Шифрин откровенно о своем состоянии
Артиста привели на съемочную площадку за руку. Юморист опирался на трость и, казалось, не ориентировался в пространстве. Глаза Ефим Шифрин спрятал под солнцезащитными очками. Редактор "Пусть говорят" помог ему найти диван.
Юморист занял свое место и поздоровался. Гости в студии не ожидали увидеть звезду такой разбитой, они предлагали Шифрину помощь.
"Ну давайте я сначала реквизит отброшу", – сказал Шифрин, отбросив трость и сняв очки, которые кинул туда же. Присутствующие с облегчением вздохнули, а после зааплодировали – Ефим Залманович разыгрывал комедию.
В студии "Пусть говорят" Ефим Шифрин отметил, что пресса его буквально похоронила, приписывая всевозможные болячки. Артист полагает, что всему виной его неосторожная публикация в соцсетях, где он пожаловался на изменения, которые естественны в его возрасте.
"Где-то месяц назад я узнал о себе, что я почти помираю. Отпущено мне совсем немного. Понятно, что человек моего возраста может испытывать возрастные изменения, но мне казалось, что написал об этом шутливо. Я буквально вчера получил четыре листа анализов, которые я сдал, – как я делаю раз в полгода, и референтные значения у меня, как у 17-летнего мальчика, поэтому не дождетесь", – заявил юморист в студии "Пусть говорят".
Ефим Шифрин отметил, что не любит рассказывать о личной жизни. Все, что о нем нужно знать, он публикует в своих соцсетях.
"Я счастлив, я никогда не был одинок и не испытывал одиночества. Артист – это всегда загадка. Я не люблю ту дистанцию, которую сейчас нынешняя журналистика нарушает, переступая все нормы этики. Выросло поколение, которым надо туда – под подол, на мои наволочки, под подушки. Ни фига, перед вами я хлопну дверью и прищемлю нос", – отметил Ефим Шифрин в эфире программы "Пусть говорят".
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