"Это сатана": назван виновник трагедии Началовой

Юлии Началовой сильно завидовали. Певица нажила себе очень опасных врагов. Ей следовало вовремя обратиться к специалистам в сфере эзотерики – возможно, тогда она была бы жива, считает Зираддин Рзаев.
"Когда она была жива, ее окружали черные облака. Хотя сама она была очень чистая, добрая, у нее очень хорошая энергетика была. Эти черные облака говорят о том, что на нее была наслана порча, ее окружали темные люди", – сказал экстрасенс Дням.Ру.
По словам Рзаева, многие не верят в то, что таким образом можно испортить жизнь человеку. Однако тут хорошо бы вспомнить, что у каждого народа есть своя религия, он молится своему Богу. Мы все верим в Бога и в силу молитвы, в то, что мы молитвой можем помочь своим родным и близким. Но логично тогда предположить, что есть и темная сторона. "Конечно, это сатана. Это была черная сила, которую направили на нее", – заключил психолог.
В близком окружении Юлии Началовой и ранее говорили о мистических совпадениях в ее жизни. Певец Александр Панайотов заявил о злом роке, преследующем участников телешоу "Последний герой", шестеро из которых уже ушли из жизни.
Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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