Разин рассказал о фанатизме Началовой
Юлия Началова осуществила свою мечту в одном из выпусков телешоу "Один в один". Певица предстала в образе солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Оказывается, она была фанаткой этого исполнителя. Об этом рассказал наставник Шатунова Андрей Разин.
"Я понял, что она осуществила свою давнюю мечту, так как она была фанатка Юры… Она почувствовала себя солисткой "Ласкового мая"… И вот те последние нотки… Он любил в конце каждого слова припевать, я его за это ругал, а он все равно припевал. Я ему говорю – зачем ты это делаешь? А он мне – затем, чтобы никто не мог меня повторить. Но Юля выучила", – приводит слова Разина Teleprogramma.pro.
Юлия Началова выступила в образе Юры Шатунова в программе, которая вышла в эфир 9 марта 2014 года. Она так мастерски изобразила солиста "Ласкового мая", что Андрей Разин в шутку посетовал – жаль, что поздно обнаружил такого двойника, а то непременно взял бы Юлю в один из составов группы.
Юлию Началову трудно было застать в плохом настроении – об этом вспоминали все звезды российской сцены, пришедшие попрощаться с певицей на Троекуровское кладбище столицы. Несмотря на тяжелую болезнь, певица никогда не жаловалась на свое здоровье. Коллеги говорили о стойкости артистки, ее умении держаться на публике.
Юлия Началова умерла 16 марта. У артистки развился сепсис, не выдержало сердце. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить с бабушкой и дедушкой.
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