Названа главная причина скоропостижной смерти Началовой
Певец Виктор Салтыков не был особенно близок с покойной – по его словам, последний раз они виделись лет восемь назад. Но музыкант посчитал своим долгом прийти проститься с безвременно ушедшей звездой. Он признался, что имеет собственные соображения по поводу того, почему Юля умерла так рано.
"Юля была очень хрупкой, ранимой, открытой, доверчивой, влюбчивой, поэтому просто сгорела в нашем жестком шоу-бизнесе, – уверен Салтыков. – Многие считают, что профессия артиста – это всегда легкость, праздник, но это далеко не так. Ее жернова профессии безжалостно перетерли". По мнению Салтыкова, это и есть главная причина скоропостижной смерти Началовой.
"Единственным мужчиной, который ее по-настоящему любил, был отец, – продолжает Салтыков. – Мы часто созванивались, и он переживал, что у Юли не ладится личная жизнь. Действительно, в ее жизни не было мужика, который бы поддержал, направил".
Помимо Салтыкова, проститься с Юлией Началовой пришли Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Жасмин, Катя Лель, Лариса Долина, братья Запашные и многие другие артисты, с которыми Юля дружила и работала все эти годы.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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