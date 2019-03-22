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На похоронах Началовой горюющие обнаружили мистический символ

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Вчера, 21 марта, состоялись похороны певицы Юлии Началовой. Сотрудники Троекуровского кладбища обнаружили некий мистический символ на месте последнего пристанища артистки.
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Множество поклонников пришло проститься и проводить в последний путь Юлию Началову. Возле белого гроба артистки горевали ее родители, единственная дочь Вера, бывший муж Евгений Алдонин, кума Лариса Долина. Филипп Киркоров, Катя Лель, Анастасия Стоцкая и многие другие знаменитости поделились с журналистами воспоминаниями о Юлии Началовой.

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Юлия Викторовна Началова певица

Отметим, что репортеров на похоронах было так много, как не бывает на всяком престижном мероприятии. Не обошлось без мистических знаков. Когда Юлию Началову похоронили, и основная часть людей отхлынула, на могиле появилась черно-белая кошка.

Охранники Троекуровского сказали, что она – "хозяйка кладбища", и появляется таким образом не часто. Но если приходит встретить вновь похороненного – это добрый знак: "Значит, душа у человека была чистая", сообщает "Московский комсомолец".

Вообще, в близком окружении Юлии Началовой то и дело говорили о различных мистических совпадениях в жизни певицы. Певец Александр Панайотов, который также пришел на похороны, рассказал, что видит какой-то злой рок, преследующий участников телешоу "Последний герой", шесть из которых уже ушли из жизни.

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И о музыкальной передаче "Один в один", где Юлия Началова снималась перед смертью. Финал показали буквально через несколько часов после ее смерти – когда поклонники скорбели о потере, на экране показывали веселую Началову и победу ее подопечного. Батырхан Шуркенов, солист группы "А Студио", тоже скончался перед финалом – четыре года назад.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.

Автор: Наталья Аряева22 марта 2019, 09:31
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