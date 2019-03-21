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Душераздирающие кадры прощания с Началовой

Юлия Началова с дочерью. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Юлию Началову похоронили на престижном Троекуровском кладбище, где покоятся актрисы Любовь Полищук и Наталия Гундарева, музыканты Александр Барыкин и Владимир Трошин, журналисты Сергей Супонев и Анна Политковская. Она не была народной или заслуженной по  документам, но являлась таковой по сути. 
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"Дай Вам Бог уйти минутой раньше // Своих детей, давно седых", – спел когда-то Сосо Павлиашвили в композиции "Помолимся за родителей". Ведь ужасно, ужасно, когда случается все наоборот, когда родители хоронят детей. На матери и отце Юлии Началовой не было лица – они шли за белоснежным гробом с телом их дочери как тени. Все слезы давно выплаканы, души истерзаны – весь мир для них померк после того, как единственный ребенок умер.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Гроб с певицей вынесли из траурного зала Троекуровского некрополя почти на полчаса позже запланированного – так много оказалось желающих проститься. Вынесли под крики "Браво!" и аплодисменты – так положено по старой артистической традиции. Рыдали все – и звезды, и поклонники. Душераздирающее зрелище...

Но больнее всего было смотреть на 12-летнюю дочь Юлии Началовой Веру, которая всю траурную церемонию не уходила от гроба и, казалось, не могла поверить, что это не страшный сон, что ее любимой мамы, которой она так гордилась, больше нет...

Юлия Началова с мамой и дочерью. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Еще совсем недавно Верочка хвасталась корреспонденту "Дни.ру": "В свободное от учебы время я рисую, танцую, делаю что-то руками. Сейчас готовлюсь к экзаменам в музыкальной школе. Потом я хотела бы пойти учиться на актрису, но заранее загадывать не буду. Конечно, хожу на матчи к папе и на концерты к маме. Последние мне нравятся больше". Теперь, очевидно, ее жизнь очень круто изменится. Отец Веры – футболист Евгений Алдонин – медленно шел рядом с девочкой за гробом. 

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась. 

Автор: Феликс Грозданов21 марта 2019, 19:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Господи, упокой душу усопшей рабы твоей Иулии и даруй ей Царство Небесное!
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