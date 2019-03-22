"Такая грязь!": Запашный в бешенстве из-за идеи поместить Началову в Мавзолей

Насмешки над Юлией Началовой вывели из себя известного дрессировщика Эдгарда Запашного. Артист сожалеет, что журналист Невзоров все еще не лишен доступа к эфиру.

Саркастические замечания по поводу похорон Юлии Началовой, которые позволил себе журналист Александр Невзоров, разозлили Эдгарда Запашного. Свое возмущение известный дрессировщик высказал в Instagram. "Невзоров, вы больной?" – поинтересовался артист.

Высказыванием в соцсетях Запашный не ограничился. Артист поднял этот вопрос и в Госдуме, на слушаниях проекта закона "О культуре". Он резко раскритиковал Александра Невзорова за его шутки над Юлией Началовой.

"Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! И нет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира", – заявил Эдгард Запашный.

Напомним, публицист Александр Невзоров в день прощания с Юлией Началовой позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, что Владимир Ильич "багровеет от стыда", сознавая, что занял не свое место. А скорбь поклонников Началовой назвал "глицериновыми слезами".

Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организм Юлии Началовой не выдержал.