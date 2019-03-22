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"Такая грязь!": Запашный в бешенстве из-за идеи поместить Началову в Мавзолей

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Насмешки над Юлией Началовой вывели из себя известного дрессировщика Эдгарда Запашного. Артист сожалеет, что журналист Невзоров все еще не лишен доступа к эфиру.
прочитано 2379 раз

Саркастические замечания по поводу похорон Юлии Началовой, которые позволил себе журналист Александр Невзоров, разозлили Эдгарда Запашного. Свое возмущение известный дрессировщик высказал в Instagram. "Невзоров, вы больной?" – поинтересовался артист.

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Высказыванием в соцсетях Запашный не ограничился. Артист поднял этот вопрос и в Госдуме, на слушаниях проекта закона "О культуре". Он резко раскритиковал Александра Невзорова за его шутки над Юлией Началовой.

"Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! И нет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира", – заявил Эдгард Запашный.

Напомним, публицист Александр Невзоров в день прощания с Юлией Началовой позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, что Владимир Ильич "багровеет от стыда", сознавая, что занял не свое место. А скорбь поклонников Началовой назвал "глицериновыми слезами".

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Публикация от Эдгард Запашный���� (@zapashny.ru)

Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организм Юлии Началовой не выдержал.

Автор: Андрей Евлампиев22 марта 2019, 17:03
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567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Запашный уж помолчал бы, живодер, сам под статьей ходит ) Госдума теперь официально часть шоубиза российского и только и занимается их проблемами, интересами, похоронами, а народ российский рабы теперь, официально, всё обязаны оплачивать и радостно хлопать ? ))
Вообще, вся эта история с Началовой очень показательной оказалась и очень красноречивой.
В очередной раз видим ХУ ИЗ ХУ)))) и что из этого следует.
Гость
Ответить
Гость
Так грязь-то как раз от вас и вашего окружения, Невзоров просто констатировал очевидный факт. Думали дела обтяпать и шито крыто, никто не увидит и не поймет ? Уж если что и запрещать на уровне госдумы, то вас запашные, началовы, басковы и иже с вами.
Поддерживаю! Прав Невзоров. Устроили вселенское событие на пустом месте.
ость
Ответить
А кто к Невзорову придет?ⁿ
ость
Ответить
Посмотрим, кто к Невзорову придет.
Гость
Ответить
Какой очевидный факт сказал невзоров,раньше да много говорил и по делу.А сейчас просто пиарится чтобы его не забыли.Вы последнее время слышали от него что-то путнее,врятли.Раньше он реально был крутым журналистом, его передачу 600 секунд смотрели все.Он тогда никогда бы не стал обсуждать тему захоронений,был не тот уровень.Видимо тяжелый случай если сподобился обсудить захоронение бедной молодой женщины.
Гость
Ответить
Царство ей небесное ничего плохого не скажу но хочу сказать свое мнение-это точно сказано что русским все равно что пить водку что идти на пулемет кидаемся из крайности в крайность. Конечно жаль что ее не стало но как мы на это реагируем и в мавзолей и у кремлевской стены и т.д. Такое ощущение что идиот идиотом погоняет. Помяните и вспоминайте,это все что ей нужно. Это касается не только ее.
Шишкин
Ответить
Когда сдохнет Невзоров , я приведу своего пса и пусть он насрет на его могилу. Мразь, потешающая на горе других. Ему еще это аукнется.
Сусликов
Ответить
Мавзолей охраняет сам сатана. Его НЛО (UFO) Пирамида висит над мавзолеем невидимо с 1924 года. Это символ духовного порабощения Руси князем тьмы на 110 лет с 1918 по 2028 гг.
Гость
Ответить
Так грязь-то как раз от вас и вашего окружения, Невзоров просто констатировал очевидный факт. Думали дела обтяпать и шито крыто, никто не увидит и не поймет ? Уж если что и запрещать на уровне госдумы, то вас запашные, началовы, басковы и иже с вами.
Гость
Ответить
Запашный уж помолчал бы, живодер, сам под статьей ходит ) Госдума теперь официально часть шоубиза российского и только и занимается их проблемами, интересами, похоронами, а народ российский рабы теперь, официально, всё обязаны оплачивать и радостно хлопать ? ))
Вообще, вся эта история с Началовой очень показательной оказалась и очень красноречивой.
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