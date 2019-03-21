Началову предложили захоронить в Мавзолее вместо Ленина
Удивление Невзорова настолько велико, что журналист в день прощания с Юлией Началовой позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, что Владимир Ильич "багровеет от стыда", сознавая, что занял не свое место.
"Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса", – заявил журналист в эфире "Эха Москвы".
Прощание с Юлией Началовой прошло на Троекуровском кладбище столицы. С самого утра у траурного зала стали собираться журналисты и преданные поклонники исполнительницы. Фанаты несли в руках цветы, альбомы певицы и журналы с ее изображением. Попрощаться с Началовой пришли знаменитости, в их числе – Эдгард Запашный, Катя Лель и Александр Песков.
Простились с Юлией Началовой также Ксения Новикова, Надя Ручка, Глеб Матвейчук, Ольга Казаченко, Александр Михайлов, Лариса Долина и другие звезды эстрады, театра и кино. Певица умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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