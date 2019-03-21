Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Ксения Новикова, Надя Ручка, Глеб Матвейчук, Ольга Казаченко, Александр Михайлов, Лариса Долина и другие звезды эстрады, театра и кино пришли проститься с Юлией Началовой. Все они знали и любили певицу. Николай Басков и Филипп Киркоров прислали роскошные цветы и венки.
Она, конечно, была бы рада, увидев, сколько людей собралось, и услышав все те добрые слова, которые сегодня (увы, после смерти!) звучат.
Белоснежный гроб певицы утопает в ее любимых розах. А сама Юля напоминает сказочную принцессу. На ней яркое цветное шелковое платье, идеальный макияж, прическа... Она любила и умела быть красивой при жизни. Удалось ей это и после смерти. Но сам вид цветущей девушки в гробу вызывает ужас – хочется зажмуриться и бежать, проснуться от страшного сна...
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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