"Сбитый летчик": как Юлю Началову называли за спиной
Рита Дакота посвятила Юлии Началовой пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Вначале певица призналась, что не была близко знакома с ней, однако та всегда интересовалась ее маленькой дочерью.
Рита высказала мнение, что талант Юлии Началовой был недооценен. Более того, артистку буквально списали в утиль, хотя любой профессионал мог подтвердить, что она очень способная. "Любой вокалист, любой дипломированный музыкант из нашей индустрии с уважением относился к этой талантливой певице, остальные же воспринимали ее как "старую гвардию" или того хуже – "сбитого летчика", – написала Рита Дакота.
Она спросила, сможет ли кто-то навскидку назвать несколько последних песен Юлии Началовой, и сама же ответила: нет. Рита призналась, что и она не может, потому что ее песни нигде не ротируются.
"Почему каналы/радио/порталы/журналы, которые хайпят на ее смерти, не крутили ее работы? Почему я услышала ее суперталантливый англоязычный альбом, написанный в соавторстве с "грэмминосным" Уолтером Афанасьевым, только когда мне о нем рассказали с экрана в контексте этой трагедии? Почему надо умереть, чтобы СМИ показали твои работы массам?" – задала риторические вопросы Рита Дакота.
При этом певица отметила, что не ругается на СМИ, потому что понимает "правила игры". "Я просто очень сожалею о том, что все так, как есть..." – призналась Рита. "Светлая память тебе, Юля. Ты была талантливее и круче, чем все они вместе взятые", – обратилась к Юлии Началовой певица.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище.
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