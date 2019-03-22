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"Сбитый летчик": как Юлю Началову называли за спиной

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Рита Дакота прокомментировала шумиху вокруг смерти Юлии Началовой. Артистка подняла ряд важных вопросов.

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Рита Дакота посвятила Юлии Началовой пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Вначале певица призналась, что не была близко знакома с ней, однако та всегда интересовалась ее маленькой дочерью.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Рита высказала мнение, что талант Юлии Началовой был недооценен. Более того, артистку буквально списали в утиль, хотя любой профессионал мог подтвердить, что она очень способная. "Любой вокалист, любой дипломированный музыкант из нашей индустрии с уважением относился к этой талантливой певице, остальные же воспринимали ее как "старую гвардию" или того хуже – "сбитого летчика", – написала Рита Дакота.

Она спросила, сможет ли кто-то навскидку назвать несколько последних песен Юлии Началовой, и сама же ответила: нет. Рита призналась, что и она не может, потому что ее песни нигде не ротируются.

"Почему каналы/радио/порталы/журналы, которые хайпят на ее смерти, не крутили ее работы? Почему я услышала ее суперталантливый англоязычный альбом, написанный в соавторстве с "грэмминосным" Уолтером Афанасьевым, только когда мне о нем рассказали с экрана в контексте этой трагедии? Почему надо умереть, чтобы СМИ показали твои работы массам?" – задала риторические вопросы Рита Дакота.

При этом певица отметила, что не ругается на СМИ, потому что понимает "правила игры". "Я просто очень сожалею о том, что все так, как есть..." – призналась Рита. "Светлая память тебе, Юля. Ты была талантливее и круче, чем все они вместе взятые", – обратилась к Юлии Началовой певица.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище.

Автор: Наталья Аряева22 марта 2019, 13:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Игорь
Ответить
Очередная глупость про "неоцененный талант".Работать надо так-как работали наши настоящие звезды-Ротару-Лещенко-Пугачева-Киркоров...А не винить всех в своих неудачах.А то как посмотришь-И Легкоступовой и Анциферовой и Семеновой и Рождественской все мешали...А на деле-куража и таланта не хватило.Ну и в конкуренции надо быть сильнее и талантливее.Увы.Не всем дано.Звезд по-настоящему-единицы.А вся шушара типа Шаляпина и прочих Дакот-по ток-гшоу ходят.
Гость
Ответить
Гость
Конечно мафия в шоу бизнесе, посмотрите кто у нас поет пидоры басков с киркоровым и у кого есть деньги.
Они подставляют задницы кому надо!
Гость
Ответить
Конечно мафия в шоу бизнесе, посмотрите кто у нас поет пидоры басков с киркоровым и у кого есть деньги.
Гостьнадя
Ответить
Они толькона шоу ходят за бабки.
Клубок змей.
Гость
Ответить
шулеры от шоу биза.
Гость
Ответить
Ну, и как ту не ржать со всего этого ? ))))
Юшка
Ответить
Вот еще одна, скорбящая...Икота, Запота, как там тебя? Твоих песен мы тоже не знаем, а вот про твои сопли по поводу измен Соколвского, трусов наизнанку. знаем всё!
1

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