"Сбитый летчик": как Юлю Началову называли за спиной

Певица Рита Дакота прокомментировала шумиху вокруг смерти Юлии Началовой. Артистка подняла ряд важных вопросов.

Рита Дакота посвятила Юлии Началовой пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Вначале певица призналась, что не была близко знакома с ней, однако та всегда интересовалась ее маленькой дочерью.

Рита высказала мнение, что талант Юлии Началовой был недооценен. Более того, артистку буквально списали в утиль, хотя любой профессионал мог подтвердить, что она очень способная. "Любой вокалист, любой дипломированный музыкант из нашей индустрии с уважением относился к этой талантливой певице, остальные же воспринимали ее как "старую гвардию" или того хуже – "сбитого летчика", – написала Рита Дакота.

Она спросила, сможет ли кто-то навскидку назвать несколько последних песен Юлии Началовой, и сама же ответила: нет. Рита призналась, что и она не может, потому что ее песни нигде не ротируются.

"Почему каналы/радио/порталы/журналы, которые хайпят на ее смерти, не крутили ее работы? Почему я услышала ее суперталантливый англоязычный альбом, написанный в соавторстве с "грэмминосным" Уолтером Афанасьевым, только когда мне о нем рассказали с экрана в контексте этой трагедии? Почему надо умереть, чтобы СМИ показали твои работы массам?" – задала риторические вопросы Рита Дакота.

При этом певица отметила, что не ругается на СМИ, потому что понимает "правила игры". "Я просто очень сожалею о том, что все так, как есть..." – призналась Рита. "Светлая память тебе, Юля. Ты была талантливее и круче, чем все они вместе взятые", – обратилась к Юлии Началовой певица.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище.