Не трогай семью: экс-возлюбленного призвали отстать от безутешных родных Началовой
С просьбой не трогать семью звезды выступила певица Дарья Ермолаева. Между тем юрист Юлии Началовой опасается, что после смерти артистки Александр Фролов повесит огромный долг на ее несовершеннолетнюю дочь Веру.
Фролов стал судиться с Началовой из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатной квартире, когда они встречались. После расставания артистка заявила, что не получала денег, сообщает НСН.
Прошлым летом певица подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной. По словам звезды, расписку хоккеисту она дала в невменяемом состоянии. Напомним, что Александр Фролов и Юлия Началова находились в гражданском браке пять лет и разошлись в 2016 году.
16 марта 2019-го 38-летняя исполнительница умерла в больнице от остановки сердца. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.
Место для погребения певицы власти Москвы выделили бесплатно. Оплатить место на Троекуровском кладбище семья звезды была не в состоянии. На похороны Началовой пришли многие представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.
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