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Не трогай семью: экс-возлюбленного призвали отстать от безутешных родных Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Бывшего гражданского мужа певицы, хоккеиста Александра Фролова просят не тревожить исками ее родственников. Смерть Юлии Началовой стала для них ужасным потрясением.
прочитано 3711 раз

С просьбой не трогать семью звезды выступила певица Дарья Ермолаева. Между тем юрист Юлии Началовой опасается, что после смерти артистки Александр Фролов повесит огромный долг на ее несовершеннолетнюю дочь Веру.

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Фролов стал судиться с Началовой из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатной квартире, когда они встречались. После расставания артистка заявила, что не получала денег, сообщает НСН.

Прошлым летом певица подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной. По словам звезды, расписку хоккеисту она дала в невменяемом состоянии. Напомним, что Александр Фролов и Юлия Началова находились в гражданском браке пять лет и разошлись в 2016 году.

16 марта 2019-го 38-летняя исполнительница умерла в больнице от остановки сердца. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.

Место для погребения певицы власти Москвы выделили бесплатно. Оплатить место на Троекуровском кладбище семья звезды была не в состоянии. На похороны Началовой пришли многие представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.

Автор: Валерия Нарская22 марта 2019, 12:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые мужчины Юлии Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нет денег у них!Всё понятно,про шоу-биз .Мафия все,картинку показывает,а внутри черви у всех!
Юшка
Ответить
Ху из Дарья Ермолаева? Что она поет-то? Наверное, тоже, как подруга, не помним не знаем?
Гость
Ответить
Не Фролов, а суд и закон. Все правильно, наследство это не только бабки, квартиры, а ещё долги и кредиты. Вот теперь правда об этой вакханалии со смертью начинает выплывать наружу. Мнимым величием певицы, фейковой народной любовью и сиротой родоки хотят отмазаться, только и всего. Все, как всегда оказалось просто, все те же тридцать сребреников и подлость человеческая. Ворьё.
Гость
Ответить
Всех аутить можно, не взирая на заслуги, возраст, жив/мертв, наличие детей родителей внуков, никто не возмущается и с удовольствием смакуют, а Юлю нельзя )) Че так то ? )))
1

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