Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой
Россияне, пришедшие проводить звезду в последний путь, возмущены. Они считают несправедливым и обидным то, что их не пускают к гробу Юлии Началовой.
Поклонники и журналисты стоят вместе. Их пустили за шлагбаум, однако всем хотелось бы попасть в ритуальный зал, чтобы в последний раз увидеть любимую певицу. Народ негодует и из-за того, что на церемонии прощания запретили съемку, сообщает "Московский комсомолец".
Пожилые женщины взобрались на бордюры и обсуждают происходящее. "Нам важно первыми пройти проститься. Как начнут пускать – побежим", – отмечают пенсионерки. Многие не скрывают слез. "Я поклонница ее, она для меня – ясное солнышко", – переживает одна из фанаток перед похоронами Началовой. Прощание с исполнительницей начнется в полдень и продлится до 14:00 мск.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный болезнями звезды.
Как писали "Дни.ру", певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели в кому. 16 марта врачи провели операцию, после которой артистка скончалась. На похороны Началовой собираются родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.
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