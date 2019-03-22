"Сколько можно мусолить?": Малахов набил оскомину похоронами Началовой

Телезрители возмущены тем, что из прощания с певицей сделали шоу. Досталось и Андрею Малахову за эфир с похорон Юлии Началовой.



Народ в шоке от отношения журналистов к трагическому событию. Граждан взбесила программа Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", в которой показали видеозаписи с похорон Юлии Началовой. По словам зрителей, прощание с артисткой превратили в шоу, передает Ura.ru.

"Сколько можно мусолить?", "Малахов умом тронулся! Что за тупые вопросы: "Что Вы испытали, когда узнали, что Юли нет?" Что может испытывать человек?", "Каждый пришел себя пропиарить. Только об одном прошу Малахова и компанию – чтобы цирк со смертью Фриске не повторяли, не плясали на костях. Юлю жалко чисто по-человечески. Родителям – сил", "Бедная женщина. Не успела умереть – начались пляски на ее костях", "Зачем делать такие программы? Умерла – похоронили. Зачем делать шоу? И сколько можно? Одно и то же по всем программам!" – написали пользователи Сети в YouTube.

Поклонники творчества певицы недовольны и тем, как вели себя знаменитости на похоронах Началовой. "Боже, что несет эта инопланетянка Лель?", "Хоть кто-то из этих псевдозвезд помог семье материально?" – задались они вопросами. Россияне подчеркнули, что зачастую артистам при жизни уделяется меньше внимания, чем после смерти. Похороны Началовой это наглядно показали.

С этим согласен Иосиф Пригожин. Продюсер признался, что испытывал смешанные чувства, наблюдая всплеск интереса к личности Юлии Началовой. По его мнению, бешеная разница между уровнем популярности до и после смерти певицы говорит о ее недооцененности. По словам Пригожина, для большой популярности Началовой не хватало только шлягера – сама она у всех вызывала только симпатию, сообщает телеканал "360".