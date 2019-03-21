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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: прощание с Юлией Началовой
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Топалов вышел из себя на похоронах Началовой

Влад Топалов посетил похороны Началовой. Фото: www.globallookpress.com
На прощание со знаменитостью пришли звезды российского шоу-бизнеса. В частности, похороны Началовой посетил певец Влад Топалов.
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Журналисты пытались поговорить с исполнителем, но он был явно не настроен на общение. После очередных вопросов от представителей СМИ Топалов вышел из себя.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Певец только и говорил, что "дайте пройти" и чуть ли не толкался, передает "Московский комсомолец". В такой тяжелый день артисту не захотелось высказываться.

Зато прокомментировал смерть Юлии Началовой директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. "Я знал про здоровье. Накануне смерти она отвечала на звонки, но новости были позитивные. Она никогда не жаловалась на болезнь", – поделился артист на прощании с Началовой.

Как писали "Дни.ру", певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели в кому. 16 марта врачи провели операцию, после которой артистка скончалась. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный болезнями звезды. На похороны Началовой пришли родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.

Напомним, похороны Началовой проходят на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание с 38-летней певицей начнется в полдень и продлится до 14:00 мск.

Автор: Валерия Нарская21 марта 2019, 13:04
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Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

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