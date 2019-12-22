"Он присутствует": Влад Кадони сделал признание о сексе с ведущей шоу "Дом-2"

В свои 33 года звезда телестройки еще не женат. Оказывается, он дважды делал своим избранницам предложение руки и сердца, но девушки Владу Кадони отказывали.
"Страшно будет узнать, что я хронический неудачник, поэтому пока не готов на третью попытку", – цитирует ведущего шоу "Дом-2" Starhit.ru. Он признался, что не прочь был бы иметь секс с соведущей по проекту – певицей Ольгой Орловой. "В фантазиях или в реальности? В чем-то есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует", – заинтриговал Влад Кадони.
В свое время ходили слухи, что
ведущий шоу "Дом-2" увеличил свой половой орган. Оказывается, это действительно
были лишь домыслы. "Это была очень большая и яркая профанация с целью
хайпа и личного тиражирования… На самом деле никто не взялся бы за такую операцию – он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить", - посмеялся над собой Влад Кадони.
Он признался, что несмотря на мистический флер, окружающий его фигуру, является обычным среднестатистическим мужчиной. "Я натурал, но не кобель", – заявил ведущий шоу "Дом-2". В настоящее время, после разрыва многолетних отношений, Влад Кадони живет один, с двумя кошками.
Также звезда телестройки признался, что своих недоброжелателей в лицо он не знает. А все спорные вопросы старается решать исключительно в словесном или законном поле. "Избегаю конфликтов. Оставаться человеком в любой ситуации – для меня задача номер один", – поделился Влад Кадони.
Говоря о родителях, ведущий шоу "Дом-2" отметил, что отец умер еще до его рождения. Мама знаменитости выходила замуж четыре раза. Кадони – пятая фамилия Влада. "Она в паспорте и во всех документах. Ни одну из предыдущих четырех я никогда не воспринимал как свою", – рассказал шоумен.
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