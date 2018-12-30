Ведущий "Дома-2" вывел на чистую воду шарлатанов из "Школы экстрасенсов"

Ведущий скандального реалити-шоу Влад Кадони посетил кастинг программы "Школа экстрасенсов". Звезда проекта "Дом-2" обрушилась с критикой на потенциальных участников.

В конце ноября канал ТНТ объявил начало кастинга на новое шоу "Школа экстрасенсов" для начинающих магов, которые хотят развить свои сверхспособности. Наставниками участников должны стать победители "Битвы экстрасенсов" – мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати. Создатели программы отмечают, что они ищут людей, которые хоть когда-нибудь замечали в себе "что-то странное": видели вещие сны, отыскивали пропавшую вещь или даже встречались с призраками.

Бывший участник популярного шоу Влад Кадони посетил один из кастингов. Он похвалил идею создателей, но раскритиковал всех потенциальных участников. Звезда уверена, что большинство из них не обладают магическими способностями, а только хотят стать известными на всю страну. Таким людям он предложил прийти на телестройку "Дом-2".

"Крутая, казалось бы, задумка, интересные наставники. Но вы бы видели, кто туда приходит! Это не начинающие экстрасенсы и не будущие победители. Это лузеры какие-то. И их тьма! Сидят йоги с семинаров Даши, решившие, что у них открылся третий глаз и фанатки Гецати, теряющие дар речи прямо на записи. На продюсерах лица нет – от силы 2-3 ярких экстрасенса пришло за все время кастинга! Кого они будут снимать?", - передает слова Кадони "Starhit".

На вопрос, хотел бы он вновь вернуться на проект, ведущий проекта "Дом-2" ответил отрицательно. Влад считает "Битву экстрасенсов" пройденным этапом в своей жизни и хочет двигаться вперед. Хотя Кадони отметил, что с большим уважением относится к передаче.