Стравливала мужиков и смотрела: звезду ТНТ разнесли за выходки на "Дом-2"

Участница популярного телешоу "Дом-2" Татьяна Строкова оказалась в центре внимания из-за жестокого манипулирования своим избранником Даниилом Сахновым. На лобном месте ведущий программы Влад Кадони устроил ей публичную "порку".
Кадони обратил внимание на то, что Строкова будто специально провоцирует спутника на конфликты с другими мужчинами на проекте, после чего обвиняет его в проигрыше перед всей страной. Девушка возразила, отметив, что таким образом ее вынуждают замалчивать происходящее в ее отношениях и врать телезрителям. Однако поведение Татьяны разозлило ее молодого человека, который грубо отправил ее в известном направлении.
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