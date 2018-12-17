"Хабалка и цыганщина": звезда "Дома-2" напала на ведущего

Ведущий популярного реалити-шоу Влад Кадони осудил недостойное поведение Юлии Романовой. Он считает, что на телепроекте "Дом-2" нет места для таких невоспитанных людей.

Кадони захотел лично поговорить с Юлией Романовой после того, как она устроила драку на площадке. Ведущий спросил, почему девушка так плохо себя ведет на проекте, на что участница не смогла дать ответ. Тогда Влад разозлился и обвинил ее в начале потасовки. "Мне так жалко, что тебе голову не пробили… Ты на мужика бросаешься, пытаешься его пнуть, пытаешься его ударить… Я всю драку смотрел", – заявил он.

Романова была возмущена нападками ведущего "Дома-2" и стала говорить с ним на повышенных тонах, после чего ее попросили уйти. "Почему нельзя спокойно разговаривать? В чем проблема?" – поинтересовался ее спутник. "Потому что это хабалка, помоечное воспитание и цыганщина", – заключил недовольный Кадони.

Юлия пришла на проект "Дом-2" в начале осени и сразу призналась, что состоит в браке. Недавно Романова сообщила, что в скором времени подаст заявление на развод. На этом настоял ее нынешний возлюбленный Саймон Марданшин. "Муж в курсе, это обоюдное желание. Насколько я знаю, у него там тоже уже есть отношения, но я особо в них не вникаю. Я подошла к этому шагу осознанно: мне не жалко, не страшно, не грустно и не обидно", – поделилась девушка.