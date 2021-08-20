Ольга Юрьевна Орлова певица, телеведущая

Ольга Орлова родилась 13 ноября 1977 года в Москве. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Снялась в фильме Рустама Хамдамова "Анна Карамазофф", премьера которого прошла 17 мая 1991 года на Каннском кинофестивале. Окончила экономический факультет Московского экономического-статистического института.

В 1995 году Ольга первой вошла в состав группы "Блестящие". Она была не только солисткой, но и автором многих песен, с которыми коллектив стал популярным: "Ча-ча-ча", "Где же ты, где?", "За осенью придет зима", "Чао, бамбина!" В конце 2000-го оставила группу из-за беременности, а через год начала сольную карьеру.

15 декабря 2001 года вышел дебютный альбом Орловой, получивший название "Первый". Презентация состоялась в "Горбушкином дворе". В 2002-м Ольга исполнила одну из главных ролей в исторической драме "Золотой век". В 2004-м снялась в клипе немецкого певца Томаса Андерса Tonight Is the Night. Участвовала в музыкальном фестивале "Новые песни о главном" ("История любви" и "Я буду петь" – в 2005-м, "Та, что ищет любовь" – в 2007-м).

В 2007 году Орлова отошла от музыкальной деятельности: на протяжении восьми лет она активно снималась в кино и играла в театре. В 2015 году вернулась на сцену с песней "Птица". Съемки клипа на композицию проходили в Крыму. В феврале 2016 года в соавторстве с Максимом Фадеевым выпустила песню "Прощай, мой друг", посвященную Жанне Фриске. В марте 2017 года Ольга стала ведущей реалити-шоу "Дом-2".