Влад Кадони официально о сексе с Ольгой Орловой

По правилам игры, ясновидящий выбирал, что он сделает с каждым из предложенных ему популярных людей и персонажей. Вариантов всего три: переспать, поцеловать или убить.
В первой тройке участнику выпали Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ольга Орлова. Кадони, не задумываясь, заявил, что предпочел бы заняться любовью с последней. "Мне кажется наши отношения уже позволяют подобного рода вещи. Пора перестать скрывать. Пора откровенно спать, может, кстати, и не прилюдно", – отметил телеведущий.
А вот следующий выбор оказался сложнее. Ведь у Ксении есть супруг, с которым Влад уж точно не хотел бы связываться. Тем не менее, из двух зол он выбрал меньшее – поцеловал Бородину. А Ольга, в свою очередь, получила выстрел в голову.
"Поступлю подло, как многие мужчины поступают с Олей. Так сказать, хайпану на ней безбожно. В конце-концов как обычный типичный мужчина из жизни Бузовой", – сказал Кадони.
Также в числе тех, с кем бы экстрасенс с удовольствием разделил свое ложе, оказались Алена Водонаева, Виктория Райдос,Маргарет Тэтчер, Ксения Собчак и Серсея Ланнистер. Также в списке претендентов оказались и мужчины – Марат Башаров и Анатолий Кашпировский.
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