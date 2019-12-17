Беременная участница скандального проекта не хочет рожать

Самая скандальная пара "Дома-2", Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут ребенка. Правда, супруги не знают, как его воспитывать.

В конце ноября стало известно, что муж и жена ждут прибавления в семействе. 26-летняя Саша и 28-летний Иосиф рады, но, как все будущие родители, волнуются.

Дело в том, что врачи запретили девушке рожать детей, пока она не сбросит несколько килограммов. Муж тоже настаивал на похудении, но Саша все время отнекивалась, говоря, что в ближайшие пять лет не собирается становиться мамой. Однако все произошло иначе.

Теперь молодая пара волнуется о том, как девушка переживет роды и как нужно будет воспитывать малыша. В "Инстаграм" они рассказывают о своих переживаниях. Саша тревожится: "У меня нет материнского инстинкта, я боюсь, что он не проснется, я боюсь стать плохой мамой для своего ребенка".

Звезда "Дома-2" волнуется еще и потому, что у нее сложные отношения с собственной матерью. Та родила девочку в 15 лет и бросила. О малышке заботилась бабушка. Когда Саша подросла и начала зарабатывать, мать воровала у нее деньги. Сейчас мать-кукушка сидит в тюрьме. Черно боится, что отсутствие родительской любви может передаться ей генетически.

Иосифа тоже волнует сложившаяся ситуация. Он сообщил источнику "Вокруг ТВ": "У меня чувство, что беременен я, а не жена". Кроме того, у Саши взрывной характер, но будущий отец надеется, что справится со всеми капризами.

Напомним, пара поженилась в декабре 2018 года. Уже в начале сентября они объявили о разводе, но потом решили бороться с семейным кризисом.