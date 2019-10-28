"Отключила от аппарата искусственного дыхания": всплыли шокирующие подробности смерти Яковлева из "Иванушек"

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Понедельник 28 октября
Лента новостей
17:56
Потерял сознание от удара: в петербургском кафе произошла драка
17:23
В Ижевске пенсионера обманули на 530 тысяч рублей
17:06
Музыка объединяет: Tsinandali Festival на перекрестке Европы и Азии
16:54
Мать обнаружила видео с пропавшей дочерью на порносайте
16:46
Под Москвой экстренно эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе
16:27
В Петербурге микроавтобус врезался в самолет
15:15
"Наложил в штаны": разъяренные белорусы довели Лукашенко до припадка
14:59
Невеста Данилы Козловского ждет ребенка
14:50
Просто легла спать: мать не отреагировала на изнасилование дочери-инвалида
14:47
Трампа унизили во время бейсбольного матча (видео)
14:39
Житель Егорьевска задушил девушку во время свидания и закопал ее труп
14:39
Россияне молятся о здоровье Градского из-за экстренной операции
14:38
Отбросившая стеснение Волочкова грязно высказалась о сексе
14:30
Заманил конфетами: под Калининградом кочегар надругался над 4-летним ребенком
14:23
"Под утро приехала полиция": сестер Хачатурян вновь обвинили в нарушении закона
14:17
"От подмышки до подмышки вскрывали": стало известно об операции Фадеева на открытом сердце
14:10
В результате крушения вертолета погибли 6 человек
13:54
Малышева дала рецепт секретного чая от рака
13:35
Под Москвой из-за упавшего дерева произошел коллапс
13:31
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
13:17
Слишком много жира и сахара: почему вреден хлеб
13:11
Юлия Проскурякова о второй беременности: Я чувствую себя свиноматкой!
13:11
"Бабкины деньги и связи помогли": Стас Пьеха устал от вопросов про протекцию в шоу-бизнесе
13:02
"Потрясающая красота": освещенный Крымский мост сразил наповал (видео)
12:47
"Нет ни медикаментов, ничего": сотрудница о том, что творится в кардиоцентре имени Бакулева
12:38
Вырастет грудь и начнется импотенция: от каких напитков мужчинам лучше отказаться
12:18
Дело дрянь: уехавшему в Донбасс Зеленскому не оставили шансов
12:17
Режиссер сериала "Твин Пикс" получил почетный "Оскар"
12:01
Замужняя Ивлеева не живет с супругом
11:47
Стало известно о жутких угрозах Трампа Зеленскому
11:45
Асмус дерзко отреагировала на проклятие Собчак
11:40
Требует серьезного лечения: Малышева поведала о последствиях герпеса
11:19
После скандала с Наргиз Фадеева сразил сердечный приступ
11:14
"Была вишенкой на торте": Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме
11:13
Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина
10:40
Сексуальная полуголая Лобода взбудоражила народ
10:38
Исаева потребовала присвоить Началовой высокое звание посмертно
10:26
Оскандалившаяся Рудова откровенно о закрытии шоу Малахова
10:12
Ученые назвали средний возраст диагностики рака
10:04
Умер знаменитый русский писатель
09:33
Принц Гарри публично ущипнул Кейт Миддлтон за интимное место
09:30
"При смерти": Кормухина с улыбкой рассказала о больной Гагариной
09:06
Гороскоп на неделю
08:58
Россияне останутся без телевизора из-за жесткого фиаско Первого канала
08:46
"У нас есть кадры": "сестричка" Началовой выступила со словами о Заворотнюк
08:20
Фото голого Димы Билана в постели попало в Сеть
08:18
Безразличие и алкогольная зависимость: появление Валерии в больнице всполошило народ
06:16
Автобус с детьми разбился в Карелии
04:19
"Слово развод звучало": Вдова Марьянова рассказала о появлении нового избранника
02:09
"Никакие деньги там не нужны": появились новые подробности о Заворотнюк
00:03
"Я ей горжусь!": Харламов высказался о сексе Асмус с другим
22:30
"Поза явно не для пожилых": Успенская без белья повисла на Меладзе
20:40
"Невеста прямо!": Лорак посеяла слухи о тайной свадьбе (видео)
17:08
"Как воздушный шарик": Ольга Дроздова набрала 40 килограммов
15:53
Заведено дело: Маркл оказалась под следствием
15:01
"Ищет другие точки опоры": раскрыт план предательства Лукашенко России
14:29
"Жирный беляш": скрывающую живот Собчак приперли к стенке
13:50
Зарубина затаила давнюю обиду на Примадонну
13:37
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
12:51
"Диагноз поставили еще в 2013 году": стало известно о раке Пугачевой
12:29
Композитор "Песняров" умер от рака
12:01
"Было большим удивлением": Малахов нелепо оправдался за скандал с эскортом
11:50
"Вся ночь в аду": Настастья Самбурская слегла
11:10
Раздетая Климова похвасталась роскошным телом из женской раздевалки
10:28
Сюткин признался в чувствах к проигнорировавшему его парню
10:25
"Я ж не лох": Зеленский сел в лужу на Донбассе
08:24
Тимати бросил Решетову и новорожденного сына
06:31
"Настоящая королева": Пугачева продемонстрировала стройные ноги
04:18
Поборовшая рак Джоли рассказала трагическую историю семьи
02:35
"Через месяц разойдутся": Седокова вывела из тени женатого любовника
00:09
"Два года продержалась!": Водонаева раскрыла неожиданные подробности своей жизни
22:37
Судьи шоу "Голос" устроили разборки в эфире
20:20
Срочно: умерла Пугачева
18:04
Раскрыт грандиозный обман Зеленского
17:40
Как закрутился роман Заворотнюк и ее молодого супруга
17:19
Снявшему программу о "падших женщинах" Малахову влепили смачную пощечину
16:36
"Вульгарное ПТУ": на Собчак вылили ушат помоев
15:53
"Писали мальчики из детских домов": Поргина о внебрачных детях Караченцова
15:22
Роскошная Брежнева покорила умопомрачительным декольте
14:51
"Слова забыла": Пугачева села в лужу на глазах у публики
14:06
"Это не наши войны": потерявший стыд Лукашенко плюнул в лицо россиянам
13:56
"Выкрала мой сперматозоид": Алибасов высказался о беременности любовницы
13:26
В деле о многомиллионных долгах семьи Фриске поставлена жирная точка
12:48
Пожилая жена Солнцева сбежала из реабилитационного центра
12:24
"Я не ношу ни трусы, ни лифчики": 65-летняя Успенская сделала громкое заявление
12:03
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
11:54
"Это стремно": известный актер откровенно рассказал о сексе с замужней Асмус
11:23
Есть жертвы: на Алтае произошла страшная авария с микроавтобусом
11:10
"Лучше ездить на бронетранспортере": близкий соратник Зеленского сообщил об угрозах
10:58
"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась
10:25
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
10:15
Почему люди не могут оставить в покое тяжелобольную Заворотнюк
09:05
Троллит новую жену Шнура?: Мотя Шнурова утерла нос бывшему мужу
08:09
"Я тебя люблю": Шаляпин навалился на Кравец на диванчике
05:38
"Каждый год стабильно умираю": Галустян напугал народ в свой юбилей
04:14
Красотка из шоу "Дом-2" вышла за избившего ее изувера
02:13
"Я унаследовала различные проблемы": у Джоли развилась опасная болезнь
00:23
Перепуганную дочь Седоковой вогнали в стресс на людях
23:19
"Пожилая женщина с тяжелым, некрасивым лицом": Рудковская проиграла в сравнении с Собчак
21:47
Близкие люди всадили нож в спину Зеленскому
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Два года продержалась!": Водонаева раскрыла неожиданные подробности своей жизни
Поборовшая рак Джоли рассказала трагическую историю семьи
Роскошная Брежнева покорила умопомрачительным декольте
Судьи шоу "Голос" устроили разборки в эфире
"Писали мальчики из детских домов": Поргина о внебрачных детях Караченцова
"Вульгарное ПТУ": на Собчак вылили ушат помоев
Шоу-бизнес

"Отключила от аппарата искусственного дыхания": всплыли шокирующие подробности смерти Яковлева из "Иванушек"

Олег Яковлев. Фото: www.globallookpress.com
С момента смерти солиста группы "Иванушки International" прошло более двух лет. Близкие усопшего Олега Яковлева все еще борются за наследство артиста. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" при обсуждении последней воли певца всплыли шокирующие подробности его ухода из жизни.
прочитано 436 раз

Артист, который скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет, оставил завещание. По желанию Олега Яковлева имущество должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве и за рубежом общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.

ПО ТЕМЕ

Шокирующая правда о тайном сыне Яковлева из "Иванушек" вызвала оторопь у россиян

Огромный долг покойного Яковлева из "Иванушек" повесили на родственников

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Завещание пытается оспорить сожительница Олега Яковлева Александра Куцевол. Александра заявляла, что незадолго до смерти артиста стала его женой. Якобы их союз был зарегистрирован в Сербии. После этого в суде удалось доказать, что Куцевол подделала свидетельство о браке.

Сегодня, 28 октября, стало известно, что Роман Родов пытается выселить Александру Куцевол из квартиры, где она жила с Олегом Яковлевым. Недвижимость находится в центре Москвы на Дербеневской набережной и оценивается приблизительно в 20 миллионов рублей.

"Александра Куцевол по решению суда утратила право пользования этой квартирой. Мы были вынуждены обратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать из этой квартиры. Она пыталась договориться с Романом, чтобы он отдал ей эту квартиру в память об Олеге. Роман был готов поделиться каким-то другим объектом недвижимости, но Александра сказала, что она хочет только эту четырехкомнатную квартиру", – сказала Татьяна Кондратьева (адвокат Романа Радова).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александра Куцевол (@sashakutsevol)

Кондратьева по поручению своего доверителя поменяла замки в спорных апартаментах. По словам адвоката Радова, Куцевол имеет право только проживать на этой жилплощади, так как она там пока прописана. Якобы ее подзащитный пытался договориться с Александрой два года, теперь экс-возлюбленной Яковлева придется искать встреч с Романом, чтобы попасть в квартиру и забрать свои вещи.

"Мы приняли решение, что войдем в квартиру не тайно. Мы вызвали телевидение, чтобы потом не было последствий и нас не обвиняли, что пропали алмазы "Орлова". Мы вызвали полицию и все действия совершали в ее присутствии", – заявила Татьяна Кондратьева в эфире ток-шоу "Прямой эфир"

На съемочной площадке появилась племянница усопшего солиста группы "Иванушки International", Татьяна. Девушка сделала шокирующее заявление: Александра Куцевол отключила Олега Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких без законных на то оснований. Якобы она обманула врачей, представившись официальной супругой певца.

"После того, как Олег впал в кому, прошло два дня. Врачи обратились к Саше и сказали: "Что будем делать? Отключать от аппарата искусственного дыхания либо дальше ждать?" В тот момент, если бы я знала, что станет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", – заявила Татьяна Яковлева в программе "Прямой эфир".

28 октября 2019, 17:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последняя фотосессия Олега Яковлева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Страшный удар: Порошенко потерял близкого человека
"Наложил в штаны": разъяренные белорусы довели Лукашенко до припадка
Дело дрянь: уехавшему в Донбасс Зеленскому не оставили шансов
"Мы никого не учим": Россия жестко поставила на место Европу и США

Шоу-бизнес

"Отключила от аппарата искусственного дыхания": всплыли шокирующие подробности смерти Яковлева из "Иванушек"
Стало известно о состоянии 69-летнего Боярского после инцидента на съемках
Рассекречены подробности брачного контракта принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Коварная Аманти угрожает роману Джигарханяна и Казаченко

Проишествия

Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда
"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро

Lifestyle

В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Шоу-бизнес

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

Звезда "Дома-2" материлась и каламбурила
Шоу-бизнес

"Полный кошмар": дочь Маликова затравили за отсутствие вкуса

Стефания удивила народ своим нарядом
Шоу-бизнес

Невеста Данилы Козловского ждет ребенка

Говорят, влюбленные скоро станут родителями
Шоу-бизнес

Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина

Девушка поразила народ

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при

Регионы

Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru