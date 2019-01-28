Шокирующая правда о тайном сыне Яковлева из "Иванушек" вызвала оторопь у россиян

После смерти солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева вокруг имени артиста не утихают скандалы. Скончавшийся от пневмонии певец оставил после себя огромное наследство, за которое теперь грызутся его близкие. А недавно выяснилось, что у артиста есть внебрачный ребенок, которого тот скрывал целых 20 лет. Юноша, называющий себя сыном звезды, прошел экспертизу-ДНК.

Яковлев Игорь Олегович, именно так зовут предполагаемого отпрыска певца, стал гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Молодой человек рассказывал в студии, что Олег Яковлев не хотел, чтобы о существовании его сына узнала пресса, артист всячески скрывал наследника.

По словам Игоря, он и его отец, хоть и жили в разных городах, были всегда на связи. Часами разговаривали по телефону, могли обсуждать любые темы, родитель часто навещал его, покупал все необходимое, возил на отдых. Яковлев-младший отмечает, что до сих пор не может смириться со трагедией.

Ведущий шоу Андрей Малахов попросил юношу немного рассказать о матери. Игорь говорить на эту тему отказался.

Примечательно, что появившаяся на съемочной площадке племянница Олега Татьяна тоже не стала говорить о матери юноши. Женщина отметила, что ребенок был зачат от мимолетной связи, поэтому говорить об этом нет смысла.

В студии долго обсуждали наследство артиста, упоминали сожительницу певца Александру Куцевол, которая тоже претендует на имущество звезды "Иванушек". В конце программы Малахов пригласил в студию эксперта с результатами ДНК-теста.

"ДНК-исследование на установление материнства между Татьяной Яковлевой и Игорем Яковлевым. Татьяна с вероятностью 99,9999% биологическая мать Игоря", – заявил медик.

Присутствующие в студии были, мягко говоря, в шоке. Гости и эксперты сначала шокировано переглядывались, а потом потребовали объяснений. "Как он может быть сыном и Яковлева, и его племянницы? Это ненормально", – не понимали они. Россияне, следившие за происходящим через экраны своих телевизоров, оторопели.

Ведущий шоу предложил разоблаченной Татьяне прекратить фарс и объяснить в чем же собственно дело. Родственница артиста нехотя пояснила, что Олег был номинальным отцом ее мальчика.

"Отец Игоря – Олег, у нас не было отношений. Олег заботился об Игоре с самого рождения, обеспечивал на протяжении всей его жизни. Он дал ему это имя и фамилию, потому что всегда считал его близким", – рассказала Яковлева.

Напомним, что незадолго до смерти Олег Яковлев составил завещание, куда вписал имя племянницы Татьяны и друга Романа. Певец оставил им несколько квартир в разных городах России, автомобиль и счета в банке – всего около 200 миллионов рублей. Его сожительница Александра Куцевол пытается оспорить завещание в суде.