Мать ребенка Серова оказалась проституткой

Телеведущий Андрей Малахов в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" разоблачил несколько знаменитых инстаграм-моделей. Как оказалось, девушки оказывают интимные услуги за деньги. Среди тех, кого вывели на чистую воду, оказалась бывшая участница шоу "Дом-2" Дарья Друзьяк. Девушка прославилась благодаря скандалу с певцом Александром Серовым.

Около года назад Дарья Друзьяк заявила на всю страну, что была изнасилована артистом. Якобы в ту роковую ночь она забеременела от Александра Серова.

Народный артист России отрицал обвинения и грозился засудить экс-участницу шоу "Дом-2" за клевету. Позже Серов написал заявление в Следственный комитет. Он обвинил Друзьяк в краже внушительной суммы денег.

Какое-то время певец и бывшая жительница телестройки устраивали разборки в студиях различных шоу, очерняли друг друга в соцсетях. Когда зрители потеряли интерес к их истории, Серов и Друзьяк объявили о примирении. Интересно, что как только шумиха спала, Дарья заявила, что пережила выкидыш.

Спустя почти год мать неродившегося ребенка Александра Серова Дарья Друзьяк вновь появилась в студии ток-шоу. В эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" девушку обвинили в проституции.

"Я могу позволить себе путешествовать. То, что вы показывали, в каких-то группах сообщения, любой человек может взять мои фото и видео и разместить, где угодно. Так это и происходит", – оправдывалась Дарья Друзьяк.

Однако редакторы программы нашли контакты Друзьяк на сайте эскорт-услуг. Они связались с агентом звезды шоу "Дом-2". За две с половиной тысячи долларов удалось договориться с Дарьей о встрече.

Съемочная группа программы "Прямой эфир" арендовала роскошную яхту и наняла артиста, который должен был выдать себя за богатого бизнесмена. Репортеры до последнего надеялись, что на подставное свидание с клиентом приедет не Дарья, а девушка, выдающая себя за нее.

На встречу приехала сама Друзьяк. Выпив несколько бокалов, Дарья согласилась уехать с мужчиной за границу, и не просто так, а за гонорар – сто тысяч рублей за ночь.

В студии ток-шоу "Прямой эфир" были продемонстрированы кадры скрытой съемки. На записи экс-участница шоу "Дом-2" обговаривает условия сделки с подставным бизнесменом. Дарья Друзьяк недвусмысленно говорит об интиме.