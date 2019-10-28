Оскандалившаяся Рудова откровенно о закрытии шоу Малахова

На своей странице в соцсети "Инстаграм" Наталья Рудова обратилась к подписчикам с призывом бойкотировать шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". "Помните: не телевидение управляет нами, а мы, люди, им!" – заявила артистка, которую показали в выпуске с дерзким названием "Рынок шкур", посвященном эскортницам.
Оскандалившаяся Рудова уточнила: "Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в "Ютубе" или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение, в данном случае "Прямой эфир" с Малаховым на канале "Россия 1", они закроются!"
Белокурая красотка пояснила, в чем секрет успеха шоу Малахова. "Оплачивают этот шлак рекламодатели. Им нужны рейтинги. Рейтинги делаем мы, люди", – подчеркнула Наталья Рудова.
Если народ перестанет смотреть шоу "хотя бы из уважения к себе", передаче придет конец, уверена она. В заключение Рудова опубликовала ролик, в котором отправляет жалобу на "Прямой эфир".
Напомним, что Андрей Малахов разворошил осиный улей, выпустив передачу об эскорт-услугах, которые якобы оказывают отечественные знаменитости. Для заставки скандального выпуска использовали фото Ольги Серябкиной, а рядом разместили расценки. Оскорбленная певица подготовила иск в суд.
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