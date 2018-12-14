Огромный долг покойного Яковлева из "Иванушек" повесили на родственников

Битва за наследство Олега Яковлева продолжается. Тем временем выяснилось, что одну из своих квартир покойный солист "Иванушек International" приобрел в кредит. Родственникам предстоит погасить долг в 5 миллионов рублей.

В кредит Олег Яковлев приобрел квартиру на Басманной набережной. Расплатиться артист так и не успел: певец ушел из жизни летом 2017 года в возрасте 47 лет. Официальной причиной его смерти называют острую форму пневмонии.

Яковлев оставил внушительное наследство. Указанным в завещании другу Роману Радову и племяннице Татьяне достались три квартиры в Москве, апартаменты в Болгарии и Черногории, банковский счет и антиквариат - общую стоимость эксперты оценивают примерно в 200 миллионов рублей.

За купленную в кредит квартиру предстоит выплатить 5 миллионов рублей. Этот долг ляжет, по всей видимости, на наследников имущества Олега Яковлева – по крайней мере так считают представители банка. Они уже подали в суд на близких артиста. Те же не спешат расплачиваться с долгами, так как заняты дележкой имущества: свою долю требует Александра Куцевол, с которой Олег до последних дней жил с ней вместе. Но в завещании ее артист почему-то не упомянул.

Александра предоставила нотариусу документы о том, что они с Олегом якобы состояли в официальном браке, которые сейчас проверяет на подлинность суд. Однако племянница Яковлева Татьяна уверена: даже если эти бумаги признают действительными, единственное, на что женщина может претендовать – половина квартиры, купленной в кредит. В банке-кредиторе придерживаются такой же точки зрения. Там отмечают, что вопрос только в доле от общей суммы в 5 миллионов. Если брак Куцевол с Яковлевым будет признан официальным, ей предстоит выплатить как минимум 2,5 миллиона рублей, пишет "Экспресс-газета".