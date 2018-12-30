Потерявшая ребенка в тюрьме звезда шоу "Дом-2" жалеет о набранных килограммах

Экс-участница телестройки Настя Кочервей рассказала о последствиях своих злоключений в Турции. Звезду шоу "Дом-2" взяли под стражу за рубежом.

По словам блондинки, она отправилась на курорт за товаром для своего шоу-рума. Однако на чужбине ее арестовали.

Красотка из "Дома-2" несколько дней провела за решеткой, после чего ее депортировали в Россию. Кочервей отметила, что в турецкой тюрьме она постоянно хотела есть. Заключенным давали только бром и хлебобулочные изделия, которые не утоляли голод. Вернувшись на родину, Настя стала в буквальном смысле слова "заедать" пережитый стресс.

"Я поправилась на семь килограммов. В тюрьме нас почти не кормили. Когда я оказалась на свободе, на подсознании сохранился страх того, что еду могут отобрать. Сейчас наслаждаюсь разными вкусностями, перестала заботиться о красоте. Правда, в новом году собираюсь худеть, обязательно снова пойду в спортзал", – цитирует звезду "Дома-2" dom2magazine.

Как писали "Дни.ру" ранее, Настя Кочервей из "Дома-2", оказавшись в турецком СИЗО, потеряла ребенка. "Ко мне в номер ворвались стражи порядка, когда я была одна. Меня взломали и сказали, что я оскверняю их нацию своим поведением. Там меня даже не кормили, а если и давали еду, то кидали на пол, как собаке. Я думала, что не вырвусь оттуда. Господи, чего я только не видела. Девочки дрались, ели суп и рис руками. Это был ад! Но самое страшное – меня там избили и я потеряла ребенка", - рассказывала звезда шоу "Дом-2".