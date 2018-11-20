Скандал Серова и Друзьяк получил неожиданное продолжение

Конфликт певца Александра Серова и экс-участницы "Дома-2" Дарьи Друзьяк набирает обороты. К спору двух знаменитостей подключились полицейские.



В начале осени Серов обратился с заявлением в Следственный комитет. Артист отметил, что Дарья Друзьяк бессовестно наживается на его имени.

И вот теперь правоохранительные органы пришли в редакцию журнала "Дом-2", чтобы допросить участников конфликта. Следователи побеседовали с бывшей жительницей телестройки Настей Кочервей и SMM-менеджером издания Александрой, которая и познакомила Друзьяк с Серовым.

"Полиция месяц разбиралась с этим делом и теперь, вероятно, решила устроить проверки. Мы подали заявление за клевету, за вранье, за то, что она опустила и меня, и коллектив, который относился к ней с огромным уважением. Мы будем наказывать Дарью Друзьяк за то, сколько она вылила грязи на меня. За мою доброту, честность и порядочность. Ей уже занимается уголовный розыск", – отреагировал на действие полицейских сам Александр Серов. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила на программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. Музыкант обвиняет девушку в краже 320 тысяч рублей.