Беременная Рапунцель покинула "Дом-2"

Участница популярного реалити-шоу Алена Рапунцель покинула телестройку, чтобы полностью сосредоточиться на рождении ребенка. Она добавила, что вернется на проект "Дом-2" совсем скоро.

Во время новогоднего бала Алена сообщила, что покинет шоу. Ведущая Ольга Бузова поддержала Рапунцель и подарила 200 тысяч рублей. Певица призналась, что восхищается ее мудростью и выдержкой. Звезда "Дома-2" надеется, что вернется на телестройку уже вместе с сыном. Участница будет продолжать искать свою любовь.

"Чувствую, что 2019 год будет для меня самым счастливым. Сын родится. И встречу свою любовь. Я молодая, молодая мама. Наберусь еще мудрости, и все у меня будет хорошо", – поделилась Алена. Она также отметила, что будет обеспечивать ребенка сама. Рапунцель планирует открыть магазин одежды для детей, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, Алена пришла на проект "Дом-2" в январе 2018 года. Девушка сразу привлекла внимание Ильи Ябаррова. Между молодыми людьми завязались романтические отношения. Вскоре Рапунцель узнала, что ждет ребенка от Ильи. Но из-за частых скандалов влюбленные приняли решение расстаться. Яббаров быстро смог оправиться после разрыва и уже строит отношения с Маргаритой Ларченко.