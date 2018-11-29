Изувечившего любовницу участника "Дома-2" выкинули из шоу
На днях Розалия вместе с подругами ходила в ночной клуб. Там в хмельном угаре она обнималась и танцевала с незнакомыми мужчинами. Девушка была уверена, что приятельницы никогда не расскажут, что она вытворяла на танцполе.
Судя по всему, выбирать подруг красотка не умеет, так как на следующий день видеозапись с жаркой вечеринки попала к ее возлюбленному Андрею Шабарину. Мужчина решил расставить все точки над i. Заручившись поддержкой друга Валерия Блюменкранца, он вызвал блондинку на разговор.
"Были ли там мужчины, которые до тебя дотрагивались?" – спросил у Райсон Блюменкранц. "Ну приобнимали двое", – как на духу выложила красотка.
В следующую секунду Шабарин накинулся на зазнобу. Ревнивец бил девушку кулаками и таскал за волосы. Валерий тщетно пытался оттащить разъяренного мужчину от Розалии.
"Мы, говорят, любим друг друга и у нас свадьба в январе 🤣🤣🤣🤣🤣обожаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В очередной раз самоутвердился говно 🤦🏻♀️😡", "Животное чтоб руки отсохли", "Он Кочервей таскал мордой по асфальту и его оставили. А тут всего-то за волосы потаскал!!! Почему бабы такие дуры? Почему они думают, что вот с ней-то он будет совсем другой! Люди не меняются!!!!!", "Ничего не меняется. Жирные бездельники мужики и потасканые бабенки", – рассуждали интернет-обыватели.
По словам поклонников шоу "Дом-2", после этой ужасной сцены Шабарина выкинули из телепроекта. Примечательно, что изувеченная Райсон ушла вслед за любимым. Парочка попробует построить отношения за периметром.
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