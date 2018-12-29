Полмиллиона за платье: расточительность пышки из шоу "Дом-2" взбесила народ

Свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна стала темой номер один для фанатов телестройки. Поклонники шоу "Дом-2" с любопытством смакуют подробности.

Неделю назад Иосиф и Саша стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в Вернадском ЗАГСе, куда молодые приехали на шикарном авто.

Невеста была облачено в белоснежное свадебное платье с пышной юбкой. Как стало известно, работа над нарядом пышки Черно началась еще в начале декабря. Ткани привозили из Франции специально для Саши.

Однако, когда наряд был почти готов, Черно решила, что кружево не ей не подходит. В результате пришлось заказывать в Париже новую партию тканей, которые экспресс-рейсом доставили на "Дом-2".

Портнихи работали круглосуточно, чтобы угодить требовательной жительнице телестройки. В итоге Черно осталась довольна.

Однако из-за капризов пышки, платье получилось очень дорогим. Его стоимость превысила 450 тысяч рублей. Об этом сообщает Instagram –аккаунт dom2magazine.

Отметим, что заоблачная стоимость свадебного платья участницы взбесила фанатов. Многих злило, что лентяйка из "Дома-2" потратила на наряд сумму, превышающую их годовой доход.

"Конечно стоимость превысила 450 тыс! Одного материала нужно километр! Даже если он дешевый, но количество!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ага, как же 450...ему цену максимум 40 не более, лучше бы волосы помыла свои и прическу нормальную сделала, про туфли вообще молчу, звЯзда🤣 Вообще смотреть на нее противно, не поворотливая, не ухоженная бабенка, которой нет даже и 30!", "Сколько-сколько?😂😂😂вы че, издеваетесь?", "А еще говорят, что там бабки маленькие платят. Жалуются", "Нахаляву и уксус сладкий! Дармоеды!", "Может быть 45 тысяч? Еще куда не шло", "Ну-ну!!!!Дорого-богато!!!🤣🤣", "Да какая эта звезда ? Метеорит ☄️ просто . А перешивали его потому что потолстела она !!!!! И вообще вся свадьба фриковая", – негодовали поклонники шоу "Дом-2".