"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька

Полным ходом идут съемки новогодних программ с участием знаменитых артистов. Однако зрители убеждены, что формат праздничных передач нужно менять – им надоели одни и те же лица.

Журналисты устроили чес по съемочным площадкам центральных телеканалов. Было найдено множество артистов: Елена Степаненко, Ольга Бузова, Евгений Петросян, Анна Седокова, Анна Семенович, Пелагея, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие. Однако нигде репортеры не заметили Аллу Пугачеву.

Неизвестно, примет ли участие Примадонна в съемках новогодних огоньков или, как в прошлом году, в рамках абсолютной секретности запишет свое выступление в конце декабря отдельно от прочих артистов. Очевидно одно: не все хотят видеть Примадонну на экране во время поедания оливье. Многие высказали крамольную мысль о том, что пора менять формат новогодних передач и гнать в шею надоевших артистов.

"Сидишь такой в Новогоднюю ночь и вспоминаешь фильм "День сурка", одним словом ДЕЖА ВЮ а не огонек. Шоу Голос, Синяя птица сколько талантов, да разве эти волки уступят? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не надо Пугачеву, Киркорова, Баскова, Петросяна, Винокура и пр. – достали!!!!!!! Новых, молодых пустите, наконец, лауреатов с конкурсов, хватит старьем пичкать!!!", "осточертели одни и те же рожи", "Обойдемся без Брошкиной", "Хосподи ну какое же убогое у нас шоу-бизнес.... одно и то же одно и то же...", "Эти новогодние огоньки – бал сатаны какой то, удивляют люди которые могут смотреть на это до сих пор", – застонали пользователи Сети.

То обстоятельство, что в новогоднем огоньке пообещали показать модных нынче рэп-исполнителей, не утешило зрителей. "Сделали бы огонек только дуэты Звезда + молодой неизвестный талант . Это бы дало во-первых, пиар молодому и новое звучание песни для зрителя", "Эти новогодние огоньки – бал сатаны какой то, удивляют люди которые могут смотреть на это до сих пор", – высказались они.