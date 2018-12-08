Эрнст резко меняет формат "новогодних огоньков"

Провокация Украины у Крымского моста Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Суббота 8 декабря
Лента новостей
12:45
Есть погибшие: во время жуткой давки на концерте пострадали десятки человек
12:35
"Единая Россия" проконтролирует утилизацию мусора и рекультивацию свалок
12:21
В Москве сообщили о задымлении на Киевском воклазе
11:47
Володин обвинил США в использовании террористов для организации цветных революций
22:01
Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление
21:58
Мишулина обвинила Еремеева в пропаганде фашизма
21:54
Сафронов сообщил подробности свадьбы Волочковой
21:49
Брежнева заставляет работать завистливую Седакову
21:33
Уходящей на покой Меркель вставили нож в спину
21:29
Под Ульяновском нашли останки динозавтра
21:17
Объявлено место проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и известным боксером
21:13
Муж отказался навещать онкобольную звезду сериала "Саша + Маша"
21:10
Разин узнал о жестком наказании для Кокорина и Мамаева
21:02
В Ижевске таксист сбил двух пенсионеров
20:56
В Уфе пенсионерка притворилась мертвой и спаслась от убийства
20:41
В Волгограде лихач сбил подростка на пешеходном переходе
20:36
Найден метод похудения без тренировок
20:29
Топалов увез Тодоренко и новорожденного сына в неизвестном направлении
20:15
В Удмуртии автоугонщик напал на таксиста
19:59
В Татарстане рабочий упал в шахту лифта и умер
19:56
Тарасов высказался о рождении нового ребенка
19:34
В Свердловской области из-за пожара эвакуировали 86 человек
19:10
Примерившая лососевое платье звезда объявила номинантов "Золотого глобуса"
19:05
Туктамышева грозится "порвать" соперников после провала в Ванкувере
19:01
В Тюмени самосвал сбил восьмилетнего ребенка
18:26
Хитрец Лазарев нагло одурачил народ
18:19
Унижали и морили голодом: Дакота обнажила жуткую подноготную "Фабрики звезд"
17:54
Оскорбленный Глушаков обвинил жену в мошенничестве
17:53
Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина
17:37
В Омске швея похищала шубы клиентов
17:26
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
17:10
Порошенко слезливо нажаловался Эрдогану на Путина
17:06
Наша школа: английские футболисты пошли по стопам Кокорина и Мамаева
17:06
Есть погибший: под Астраханью перевернулась лодка с рыбаками
17:05
Украинцы набросились на предательницу Лорак
16:45
Цымбалюк-Романовская после суда отказалась от гулянок
16:31
Молящий о помощи Авербух заявил о смертельном диагнозе
16:18
Отвергнутый любовник Бузовой сделал последнее заявление
16:11
В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля "Иван-Царевич и Серый Волк"
16:09
"Я уже еле хожу": Варнава рассказала о своем состоянии
16:09
"Единая Россия" дает шанс начинающим политикам
16:03
Молодящаяся Энистон удивила брутальным нарядом
16:01
"Единая Россия" нацелена на диалог с народом
15:51
Вдова Кобзона пришла к запевшей на украинском Валерии
15:48
Звезда 90-х вскрыла грязные методы Фадеева
15:37
Совет на выходные
15:32
В Петербурге учителей химии и физики осудили за создание нарколаборатории
15:26
Россиян хотят оставить без банковских карт
15:04
Порошенко после пьянки сделал странное заявление
14:57
Известная певица восхитила снимком в прозрачной одежде
14:51
Под Вологдой в аварии разбились четверо подростков
14:48
Туктамышева нелепо оправдалась за поражение на важных соревнованиях
14:46
Буйный сосед обстрелял мужчину на севере Москвы
14:40
Доведенная до точки Семенович уехала из России
14:30
Россиянка плеснула кислотой в лицо священнику
14:27
Маленькая сосиска Корчевникова разочаровала Балуева
14:17
Анархисты разгромили Афины (видео)
14:10
Звезда "Аншлага" потеряла близких при пожаре
14:08
В Башкирии "Газель" лоб в лоб столкнулась с легковушкой
14:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 декабря 2018 года
13:52
Что в голове у чайлдфри
13:50
Люди ужаснулись при виде обнажившейся Навки
13:36
Любящая поспать Загитова провалила Гран-при
13:31
Украину назвали родиной самой страшной болезни Земли
13:31
В столице машина сбила трех человек
13:21
"Единая Россия" определилась с партийными ценностями
13:10
В Петербурге ограбили известного певца
12:59
Розенбаум спас пассажирку прямо на борту самолета
12:59
Как прислуга миллионеров орудует на Рублевке
12:59
Народный артист о свадьбе с Анастасией Волочковой
12:52
Меган Маркл отправилась на тайную встречу
12:35
Известный политик прилюдно врезал вредителю Порошенко
12:14
Проверила прокуратура: Панина ждет наказание за дебош в самолете
12:09
Слуцкер посмеялась над изможденным Бондарчуком
11:50
Главные события Москвы
11:46
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
11:36
Лучшие артисты – 2018: выбор россиян
11:35
В Петербурге школьник выстрелил в прохожего во время спора об итогах ВОВ
11:34
В Москве откроется патриотическая фотовыставка
11:32
5 знаковых платьев выставки Александра Васильева
11:16
Украинские депутаты устроили мордобой в прямом эфире
11:14
Беременная Лопырева выставила напоказ увеличившуюся грудь
11:14
Специалист поставила диагноз покалеченному сыну Яковлевой
11:06
Власти Франции бросили на протестующих военную технику и солдат
10:50
Звезда "Аншлага" лишилась дома
10:45
Под Магаданом директор детского дома избил воспитанников
10:25
"Игра престолов": вышел тизер нового сезона (видео)
10:24
Порошенко готовит новую провокацию у Крымского моста
10:12
"Психопатка!": Боня влепила пощечину обманутой жене Мамаева
10:10
Кейт Миддлтон ушла в отрыв без мужа
10:05
Во Владивостоке экстренно приземлился самолет
09:27
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
09:16
При взрыве под Саратовом пострадали два человека
09:13
Полиция возбудила дело после смерти Иисуса в Москве
08:44
В США заговорили о нападении на Россию после провокации Украины
08:32
Путину вручили неожиданный подарок на балете
08:22
Хакеры атакуют Сбербанк
08:16
Умер известный музыкант
08:11
Муж показал сына Лизы Боярской
22:00
Ангелоподобная певица разделалась с Киркоровым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская после суда отказалась от гулянок
НАТО вводит корабли в Азовское море
Любовник зверски избил Собчак
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Мишулина обвинила Еремеева в пропаганде фашизма
Шесть лет тюрьмы: сенсационный поворот в деле Серова и беременной звезды "Дома-2"
Общество

Эрнст резко меняет формат "новогодних огоньков"

Фото: www.globallookpress.com
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что в ближайшее время на "новогодних огоньках" можно будет увидеть популярных рэперов. При этом медиаменеджер не стал вдаваться в подробности. 
прочитано 1923 раза

В данный момент неизвестно, какие песни будут исполнять рэперы. Также еще только предстоит узнать, кому именно удастся засветиться на главном канале страны.

ПО ТЕМЕ

Затянутые гнусным обманом на "Голубой огонек" звезды впали в истерику

У "Голубого огонька" в Омске столкнулись пять машин (видео)

Стоит отметить, что среди зрителей Первого канала постоянно слышны призывы убрать звезд, которые там светятся каждый год. Народ признается, что устал от Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других долгожителей отечественной сцены. 

Ранее сообщалось, что методы, которыми каналы заманивают в программы известных или не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными. Так, в центре скандала оказался "Голубой огонек".

"На ТВ всегда заготовлена масса приемов зазывания, в том числе для гламурных барышень. Для всех найдется свой подход. Главная задача съемочной группы того или иного шоу – вытянуть человека на площадку. Через обещание денег или других благ – это уже вопрос тактики. Могут и приврать, дело-то житейское", – сказал в интервью "Дни.ру" эксперт.

8 декабря 2018, 11:30

комментарии

Политика

Известный политик прилюдно врезал вредителю Порошенко
Украинские депутаты устроили мордобой в прямом эфире
Порошенко готовит новую провокацию у Крымского моста
В США заговорили о нападении на Россию после провокации Украины

Шоу-бизнес

Муж отказался навещать онкобольную звезду сериала "Саша + Маша"
Топалов увез Тодоренко и новорожденного сына в неизвестном направлении
Тарасов высказался о рождении нового ребенка
Хитрец Лазарев нагло одурачил народ

Проишествия

Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
Подробности инцидента с угрожавшим убить себя в Москве школьником
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Игра престолов": вышел тизер нового сезона (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом

Балерина уверена, что это будет самое роскошное торжество
Общество

Молния убила 80 человек в летевшем над США "Боинге"

Лайнер упал с высоты 10 километров
Шоу-бизнес

Звезда 90-х вскрыла грязные методы Фадеева

Артистка рассказала о взаимоотношениях с прославленным продюсером
Шоу-бизнес

Люди ужаснулись при виде обнажившейся Навки

Фигуристка одержала очередной триумф

Гороскоп

Совет на выходные
Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года

Фоторепортажи

Рудова поразила народ платьем с декольте до пупа
Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру
Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным

Спорт

Туктамышева нелепо оправдалась за поражение на важных соревнованиях
Любящая поспать Загитова провалила Гран-при
Российский биатлонист опозорился на Кубке мира
По стопам Медведевой: фигуристка сбежала из России

Регионы

Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru