Эрнст резко меняет формат "новогодних огоньков"
В данный момент неизвестно, какие песни будут исполнять рэперы. Также еще только предстоит узнать, кому именно удастся засветиться на главном канале страны.
Стоит отметить, что среди зрителей Первого канала постоянно слышны призывы убрать звезд, которые там светятся каждый год. Народ признается, что устал от Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других долгожителей отечественной сцены.
Ранее сообщалось, что методы, которыми каналы заманивают в программы известных или не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными. Так, в центре скандала оказался "Голубой огонек".
"На ТВ всегда заготовлена масса приемов зазывания, в том числе для гламурных барышень. Для всех найдется свой подход. Главная задача съемочной группы того или иного шоу – вытянуть человека на площадку. Через обещание денег или других благ – это уже вопрос тактики. Могут и приврать, дело-то житейское", – сказал в интервью "Дни.ру" эксперт.
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