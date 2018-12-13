Затравившим Пугачеву украинцам дали отпор

В украинской прессе затравили Народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Газеты Незалежной критикуют каждый шаг Примадонны.

Буквально на днях СМИ Украины напали на Аллу Борисовну. Мол, 70-летняя звезда из ума выжила, раз позволяет себе носить мини-юбки и короткие платьица.

"В возрасте Пугачевой не стоит выбирать подобные наряды", – писало украинское издание Obozrevatel.ua со ссылкой на фанатов Пугачевой. Ниже портал обнародовал несколько гневных комментариев от возмущенных интернет-пользователей, о якобы полуголой певице.

Днем ранее та же газета распекала звезду за несуразный внешний вид. Отмечалось, что Примадонна, облачившись в наряд, который больше подойдет молодой девчонке, выглядит неподобающе для женщины почтенного возраста.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что украинским журналистам необходимо оставить в покое легендарную исполнительницу. По словам общественника, СМИ обязаны проявить уважение к звезде.

"На мой взгляд, последнее дело критиковать человека за то, как он одевается. Если человека невозможно никак задеть за его позицию, то переходят на его внешность и на то, как он одевается. Мне кажется, что украинским СМИ и их читателям должно быть стыдно за подобное поведение в отношении Аллы Пугачевой. Живет себе женщина, никого не трогает, ходит на дружеские праздники, даже на ТВ уже перестала появляться и все равно находятся недовольные тем, что она делает", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".

Вадим Манукян заметил, что в информационном пространстве Незалежной чаще всего "полощут" звезд, живущих в России, а "угодным" власти знаменитостям поют дифирамбы. "К примеру, они видели, чтобы Софию Ротару в российских СМИ кто-то обсуждал за одежду или внешний вид? Нет! Потому что это дикость заниматься подобными вещами! Украинцы! До чего же вы опустились за последние 5 лет! Стыдитесь!" – дал отпор злопыхателям общественник.