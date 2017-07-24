Шаляпин накинулся на потерявшую ребенка Калашникову

Как только Прохор Шаляпин узнал о выкидыше у Анны Калашниковой, тут же напомнил, что изначально был уверен: она водит всех вокруг пальца. Певец утверждает, что модель пытается привлечь к себе внимание, а беременности вовсе не было.

Не так давно в одном из эфиров программы "Пусть говорят" стало известно, что Анна Калашникова ждет второго ребенка. Отцом будущего малыша называли бизнесмена, который подарил модели апартаменты за 40 миллионов рублей в элитном жилом комплексе. Предполагалось, что счастливые родители именно там будут растить плод своей любви. Видимо, не суждено сбыться этим планам.

У Анны Калашниковой случился выкидыш. Убитая горем девушка отказывается обсуждать произошедшее с журналистами. Однако Прохор Шаляпин напомнил, что изначально был уверен: его бывшая подруга блефует.

"Я прошу всех, не ассоциируйте меня с Анной. Пускай она дальше выдумывает свои истории, лишь бы пропиариться. Я не хочу, чтобы меня считали сумасшедшим. Я сразу сказал, как только стало известно об этой беременности: все чистого вида шоу. Более того, я говорил, что пройдет время, и она во всеуслышание заявит, мол, потеряла ребенка. Это абсурд уже какой-то. Пускай меня хотя бы не вмешивает в свои делишки", – прокомментировал информацию корреспонденту Dni.Ru певец.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Июл 18 2017 в 2:17 PDT

Напомним, в конце 2014 года поклонников поразила новость, что у женатого на Ларисе Копенкиной Прохора отношения с моделью Анной Калашниковой. Как утверждали молодые люди, они познакомились на дне рождения приятеля и влюбились друг в друга без ума. Их роман развивался настолько стремительно, что через несколько месяцев в прессе появилась информация о беременности Анны. По словам самого певца, он был счастлив, когда узнал, что станет отцом.

Но радость была недолгой. После рождения Даниила выяснилось, что Шаляпин не имеет к сыну Анны никакого отношения. Музыкант не смог простить лжи своей возлюбленной и объявил о расставании. Калашникова всеми силами пыталась вернуть любимого, но Прохор остался верен своему решению.