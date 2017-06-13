Калашникова мечтает о примирении с Шаляпиным

Бывшая возлюбленная певца по-прежнему считает Прохора близким и родным человеком. Хотя они сегодня почти не общаются.

Сегодня актрисе, модели и ведущей Анне Калашниковой исполнилось 33 года. Dni.Ru позвонили ей, чтобы поздравить, а заодно узнать о новостях. "Уже с полуночи мне стали поступать поздравления от коллег и знакомых, - рассказала Анна. – Причем, в числе первых меня поздравил и Прохор Шаляпин. Мне очень приятно, потому что это дорогой и близкий для меня человек, хотя мы давно и не вместе. Мы не общаемся – только поздравляем друг друга с праздниками. Но очень хочется, чтобы примирение состоялось".



"По-настоящему отмечу день рождения чуть позже – после 17 июня совмещу праздник с презентацией своих трех песен, одна из которых – дуэт, – продолжает Анна. – Дело в том, что сейчас я активно занимаюсь певческой карьерой – я пою шесть лет, у меня два актерских образования. И мне очень важно показать слушателям, во что я вложила все свои мысли и душу. Сегодня же, провела весь день с семьей, так как для меня родные – самое главное, а вечером собрались тесным дружеским кругом в ресторане".

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Июн 13 2017 в 7:25 PDT

Накануне дня рождения Калашникова побывала в студии DFM и ответила на каверзные вопросы. Например, призналась, что может сфотографировать себя в купальнике и красивом белье, но точно не голой, поэтому компромата у нее в личном телефоне нет и никогда не будет: "Я примеряла костюмы в стиле садо-мазо, мы даже сняли такой видеоролик. Также продаю кожаные портупеи у себя в бутике, но вот что касается съемок ню – у меня был такой опыт для съемок журнала, но чтобы я делала такие селфи – такого не случалось".