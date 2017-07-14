Шаляпин точит ножик на Калашникову

Анна Калашникова долгое время пыталась наладить отношения с бывшим женихом Прохором Шаляпиным, но попытки были тщетны. Сейчас модель уверена в том, что в скором времени ей придется защищаться от экс-возлюбленного. Об этом девушка рассказала интернет-изданию Dni.Ru.

"В настоящий момент мы с Прохором не состоим ни в каких отношениях. Последнее наше общение было, когда он поздравил меня с днем рождения 13 июня. Я знаю, что после этого он улетал отдыхать, потом на гастроли, и я так же – была полностью занята работой. Но вы не представляете, как мне было приятно, что Прохор поздравил меня первым. Получается, в ночь на мой день рождения он мне написал смс. Я надеюсь, это знак того, что все еще будет хорошо. Характер у него не сахарный, конечно. И я чувствую, что он не успокоился и точит ножик. Скоро мы узнаем, что он наточил. Я готовлю щит к обороне", – поделилась Анна.

Сам же Прохор Шаляпин в недавнем разговоре с Dni.Ru заявил, что к Ане давно не имеет отношения, и девушка умышленно вплетает его во всевозможные интриги: "К сожалению, Анна никак не может обойтись без меня в прессе. Постоянно впутывает в бесконечные истории. Сейчас эта беременность, в которую лично я не верю. Никакой беременности нет. Мое твердое мнение, что через некоторое время, когда живот уже должен будет подрасти, она заявит, что случился выкидыш. Это больше похоже на сомнительную концертную программу. Ни во что не верю!"

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Июл 12 2017 в 3:59 PDT

Напомним, в конце 2014 года всех поклонников артиста поразила новость о том, что он, будучи женатым на Ларисе Копенкиной, завел себе подругу. Как утверждали Шаляпин и Калашникова, они познакомились на дне рождения общего друга, и, что называется, воспламенились от страсти. Правда, позднее пара поменяла показания. Молодые люди якобы знали друг друга уже много лет и всегда были в приятельских отношениях.

Роман развивался настолько стремительно, что через некоторое время новая возлюбленная Прохора заявила, что они ждут ребенка. По словам самого певца, он был осчастливлен этим известием. Дело почти дошло до свадьбы, но после того, как жених узнал о том, что отцом ребенка Анны не является, разорвал отношения и заявил на всю страну, что такого предательства простить не сможет никогда.