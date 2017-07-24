У Анны Калашниковой выкидыш

В жизни Анны Калашниковой случилось горе. Модель, находящаяся на ранних сроках беременности, потеряла ребенка.

Недавно стало известно о том, что Анна Калашникова беременна вторым ребенком. Отцом будущего малыша называли некого бизнесмена, который на днях сделал модели шикарный подарок – апартаменты в элитном жилом комплексе (говорят, жилье стоит порядка 40 миллионов). Предполагалось, что счастливые влюбленные именно там будут нянчить своего кроху.

Но не случилось. Репортеры выяснили, что у Калашниковой случился выкидыш. "У меня нет сил и желания обсуждать эту тему. Больно", – коротко прокомментировала трагедию модель. Куда разговорчивее оказалась ее подруга, жена известно российского футболиста Мария Погребняк. "Да, Ане действительно сейчас очень плохо. Она держится, старается ничего не показывать, потому что очень сильная девочка. Много работает, максимально себя занимает", – поведала приятельница убитой горем манекенщицы.

Погребняк подтвердила известие о том, что Калашникова потеряла ребенка. "Это произошло несколько недель назад – неожиданно для всех. Не буду вдаваться в подробности, но я ее никогда в таком состоянии не видела... Спасает только сыночек Данечка – мамина радость. Он ведь все чувствует! Когда видит, что мамочке грустно, подбегает и обнимает ее изо всех сил. Дай бог, все будет хорошо, и она справится с этим испытанием. Мы ее не оставим", – цитирует Марию Погребняк Starhit.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Июл 16 2017 в 6:38 PDT

Ранее Анна Калашникова приняла участие в провокационной съемке на собственную песню. "В клипе снялась замечательная модель Дарья Овечкина – обладательница премии FASHION PEOPLE AWARDS 2017, – рассказала Dni.Ru Анна. – А у меня там очень провокационный образ – я растаптываю каблуком живое сердце, режу волосы себе и Даше, пью живую рыбку из бокала".