Калашникова похвасталась квартирой за 40 миллионов

Бывшая невеста Прохора Шаляпина, актриса Анна Калашникова получила в подарок от своего избранника квартиру в элитном жилом комплексе в Сокольниках. Любимый мужчина таким образом поздравил знаменитость с Днем рождения.

Актриса и телеведущая 13 июня отпраздновала 33-й день рождения. Отметила его Анна в кругу близких подруг в рыбном ресторане La Maree в центре Москвы.

Но изначально у нее были совсем другие планы на торжество. "Мы собирались пойти в кафе с бойфрендом, быть только вдвоем. Однако буквально за пару дней до этого ему пришлось уехать за границу по делам", – цитирует Калашникову StarHit.

Девушка настолько расстроилась, что хотела даже отменить вечеринку. Но возлюбленный свою вину загладил – позвонил и поздравил ее первым, прислав огромный букет ее любимых роз. Кроме того, он сделал ей грандиозный подарок – вручил ключи от просторной квартиры в элитном жилом комплексе.

Актриса призналась, что для нее это стало полной неожиданностью. "Квартира очень большая, почти 150 метров, там свободная планировка, подразумеваются четыре комнаты. Есть первичная отделка, даже кое-что из мебели. Но некоторые моменты хочу изменить – скоро начну ремонт", – говорит Анна.

Стоимость апартаментов – более 40 миллионов рублей. Ранее они принадлежали дочери Эдиты Пьехи – Илоне Броневицкой. Соседями Калашниковой стали такие знаменитости, как Роза Сябитова, Елена Исинбаева и Роман Павлюченко, а также близкая подруга Мария Погребняк.