Особое мнение

Казалось, Андрей Малахов оправдывал Диану Шурыгину в своих передачах. Но, ко всеобщему удивлению, ни с того ни с сего ведущий сделал трогательный материал о Сергее Семенове. Том самом, который отбывает срок за изнасилование девушки. Малахов не просто подготовил факты, ведущий вместе со съемочной группой отправился к Семенову в ульяновскую колонию. Адвокат Григорий Сарбаев прокомментировал эту поездку корреспонденту Dni.Ru. "Вы знаете, мне сложно
рассуждать на тему того, почему Андрей Малахов так повел себя.