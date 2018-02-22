Особое мнение

Борис Смолкин о задержании сына

В СМИ появилась информация о том, что в Петербурге задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Среди них оказался продюсер Владимир Смолкин – сын актера Бориса Смолкина, известного по роли дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня". Dni.Ru попросили отца прокомментировать случившееся. "Я даже знаю, по какому поводу вы звоните, – предвосхитил вопрос артист, – сегодня утром я об этом узнал.