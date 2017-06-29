Надя Ручка отказывается верить в смерть Олега Яковлева

Певица находится в подавленном состоянии и с трудом подбирает слова. Уход из жизни коллеги стал потрясением для артистки.

Сегодня рано утром в одной из московских клиник скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. По словам гражданской супруги артиста Александры Куцевол, Олег все время с момента госпитализации был подключен к аппарату искусственного дыхания и умер, не приходя в сознание.

"Какие эмоции могу быть? Какие чувства? В это вообще поверить невозможно, когда молодой человек уходит. Мы были настолько давно знакомы, что я даже не помню момента, когда впервые встретила Олега", – стараясь сдерживать слезы, поделилась с корреспондентом Dni.Ru Надежда Ручка.

Для многих коллег Олега по музыкальному цеху его болезнь стала неожиданностью. Певец продолжал записывать песни и снимать клипы. Кирилл Андреев рассказал, что подшучивал над другом, мол, курить надо меньше, но никаких видимых ухудшений состояния Яковлева не замечал.

enter; width:100%;"> Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Апр 27 2017 в 11:43 PDT

Причиной смерти музыканта стала двухсторонняя пневмония в запущенной стадии на фоне цирроза печени. По словам Александры Куцевол, Олег не обращался ко врачам, а занимался самолечением. "Раньше мы не вызывали скорую, знаете, кашель и кашель. Все произошло слишком быстро, никто из нас не успел опомниться", – рассказала последняя любовь артиста.

Напомним, что Олег покинул группу в 2012 году и начал сольную карьеру. После громкого успеха написанной им песни "Танцуй закрытыми глазами" музыкант решил временно приостановить работу в "Иванушках" и заняться подготовкой сольной программы. В 2013 году Яковлев официально закончил выступать в известном трио. Он выпустил синглы "Позвонишь мне после трёх шампанского" и "Танцуй закрытыми глазами".