Ясновидящая предсказала скорую смерть Яковлева

По словам таролога, карты однозначно отправляют певца к звездам. Он выпотрошен энергетически.

Бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев находится в очень тяжелом состоянии. По словам врачей, певец без сознания был отправлен в реанимацию. Самочувствие артиста резко ухудшилось в ночь на среду. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Dni.Ru обратились к знаменитому тарологу Марианне Абравитовой. "Карты однозначно отправляют Олега к звездам", – шокировала ясновидящая. И пояснила: "Картина такая – центральная карта пустая. Он пуст, энергетически выпотрошен. Энергетически и психически выпотрошен своим образом жизни. Здесь есть тема нижнего астрала – момент привязки к веществам, изменяющим сознание. Вероятно, речь идет об употреблении препаратов, притупляющих бдительность, – алкоголя или наркотиков".

"На данный момент это совсем другой человек с измененным сознанием, – продолжила ведунья. – Изменился даже градус общения. Раньше он общался с одними людьми, стоял на гармоничной основе, развивался. Когда в 2013 году он покинул группу, попал в полную энергетическую разбалансировку, а в результате потерялся как личность. Все это привело к тому, что происходит сегодня, довело до реанимации. Его жизнь висит на волоске".

О сожительнице Яковлева ясновидящая высказалась категорично: "Это однозначно были вампирические отношения. Есть такое понятие "рыбка-прилипала". Она пользовалась успехами Олега Яковлева, зарабатывала определенные деньги и славу. Карты не показывают любовных отношений между ними, скорее это была взаимная выгода".

По словам таролога, Яковлев пришел на место Сорина, который грубо говоря вышел в окно. "Они подбирали человека, который по формату подошел бы на место Сорина. И Яковлев точно попал в матрицу Сорина – в какой степени он проживал не свою жизнь. Поэтому у него столь яркое произошло выгорание", – добавила она.

"Получается, он вошел в матрицу другого человека и может так же и завершить свою жизнь только выйти не в окно, а через другой коридор", – уточнила ясновидящая. Абравитова отметила, что такие вещи чреваты: когда люди на такие шаги идут, они должны сопротивляться, ломать матрицу, а он в нее четко вписался. "Ему нравилось место в группе, и то, что он заменил Такого яркого исполнителя, о котором в связи со смертью было много разговоров. Поэтому с ним в том числе и происходит то, что мы сейчас наблюдаем. Я считаю, если бы за него даже сейчас взялись энергетически сильные специалисты, экстрасенсы, он бы возможно пришел в себя. Надежда спасти его есть. Просто нужно четко понимать, что за него на Энергетическом уровне никто не борется и не переживает", – заключила она.