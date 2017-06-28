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Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Валерия Любарская не может поверить в диагноз Олега Яковлева. Девушка надеется на скорейшее выздоровление певца.
прочитано 2519 раз

Состояние бывшего "Иванушки" Олега Яковлева резко ухудшилось в ночь на среду. Певец к этому моменту уже находился в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония". Утром 28 июня стало известно, что его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Видеоблогер Валерия Любарская была шокирована известием о состоянии музыканта и не смогла сдержать эмоций в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. "Для меня эта информация как раскат грома среди ясного неба. Буквально около трех недель назад я возобновила свой плейлист "Иванушек", и это не будет сейчас лестью или специальной закладкой обстоятельств под новость. У меня на первой позиции песня "Тучи" – самая любимая", – поделилась звезда YouTube.

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Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger)

"Насчет Олега скажу так: мне ужасно осознавать случившееся. Ему нет и 50 лет, резкое ухудшение здоровья в этом возрасте всегда сопровождается вопросами. Почему? Почему так происходит? Это крайне рано для ухудшения состояния в целом, не говоря уже о резком. Будем ждать новостей. Желательно, чтобы это были хорошие новости, а именно выписка и продолжение творческой деятельности", – выразила надежду на скорое выздоровление певца Любарская.

Напомним, что Олег Яковлев пришел в известное трио "Иванушки International" в 1998 году после гибели Игоря Сорина. Покинул коллектив в 2013 году, но, по его словам, ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался артист. 

Автор: Василиса Моргунова28 июня 2017, 19:07
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