Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся

Валерия Любарская не может поверить в диагноз Олега Яковлева. Девушка надеется на скорейшее выздоровление певца.

Состояние бывшего "Иванушки" Олега Яковлева резко ухудшилось в ночь на среду. Певец к этому моменту уже находился в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония". Утром 28 июня стало известно, что его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Видеоблогер Валерия Любарская была шокирована известием о состоянии музыканта и не смогла сдержать эмоций в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. "Для меня эта информация как раскат грома среди ясного неба. Буквально около трех недель назад я возобновила свой плейлист "Иванушек", и это не будет сейчас лестью или специальной закладкой обстоятельств под новость. У меня на первой позиции песня "Тучи" – самая любимая", – поделилась звезда YouTube.

enter; width:100%;"> Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Июн 9 2017 в 1:36 PDT

"Насчет Олега скажу так: мне ужасно осознавать случившееся. Ему нет и 50 лет, резкое ухудшение здоровья в этом возрасте всегда сопровождается вопросами. Почему? Почему так происходит? Это крайне рано для ухудшения состояния в целом, не говоря уже о резком. Будем ждать новостей. Желательно, чтобы это были хорошие новости, а именно выписка и продолжение творческой деятельности", – выразила надежду на скорое выздоровление певца Любарская.

Напомним, что Олег Яковлев пришел в известное трио "Иванушки International" в 1998 году после гибели Игоря Сорина. Покинул коллектив в 2013 году, но, по его словам, ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался артист.