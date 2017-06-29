Стала известна причина смерти Олега Яковлева

Гражданская супруга Александра Куцевол назвала причину смерти Олега Яковлева. По ее словам, всему виной стала запущенная стадия воспаления легких.

Олег Яковлев умер сегодня, 29 июня, рано утром в одной из столичных клиник.Как компетентно передает Life.ru, у исполнителя были проблемы с печенью (якобы цирроз) и несколько дней он находился в реанимации. Гражданская жена артиста Александра Куцевол рассказала, почему умер Олег Яковлев.

"Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому все это время он был подключен к аппарату. За это время он даже ни разу не пришел в сознание. Была запущенная стадия, он лечился дома сам. Раньше мы не вызывали скорую, знаете, кашель и кашель. Все произошло слишком быстро, никто из нас не успел опомниться", – рассказала безутешная возлюбленная артиста.

Между тем Life.ru приводит несколько другую информацию. По сведениям издания, 47-летний певец ушел из жизни в результате отека легких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени.

Ранее о здоровье Яковлева высказался его бывший коллега по группе "Иванушки International" Кирилл Андреев. "Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но всегда в шутку говорил ему: "Олег, кури меньше сигарет". Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Еще полтора месяца назад он был полон сил", – отметил исполнитель.

Журналисты узнали о смерти Олега Яковлева благодаря сообщению Александры Куцевол, которое она оставила горестное сообщение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", – опубликовав фото возлюбленного, обратилась к нему безутешная жена.

Олег Яковлев пришел в известное трио "Иванушки International" в 1998 году после гибели Игоря Сорина. Покинул коллектив в 2013 году, но, по его словам, ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался артист.

