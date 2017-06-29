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Стала известна причина смерти Олега Яковлева

Олег Яковлев. Фото: instagram.com/yakovlevsinger
Гражданская супруга Александра Куцевол назвала причину смерти Олега Яковлева. По ее словам, всему виной стала запущенная стадия воспаления легких.

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Олег Яковлев умер сегодня, 29 июня, рано утром в одной из столичных клиник.Как компетентно передает Life.ru, у исполнителя были проблемы с печенью (якобы цирроз) и несколько дней он находился в реанимации. Гражданская жена артиста Александра Куцевол рассказала, почему умер Олег Яковлев.

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Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

"Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому все это время он был подключен к аппарату. За это время он даже ни разу не пришел в сознание. Была запущенная стадия, он лечился дома сам. Раньше мы не вызывали скорую, знаете, кашель и кашель. Все произошло слишком быстро, никто из нас не успел опомниться", – рассказала безутешная возлюбленная артиста.

Между тем Life.ru приводит несколько другую информацию. По сведениям издания, 47-летний певец ушел из жизни в результате отека легких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени.

Ранее о здоровье Яковлева высказался его бывший коллега по группе "Иванушки International" Кирилл Андреев. "Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но всегда в шутку говорил ему: "Олег, кури меньше сигарет". Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Еще полтора месяца назад он был полон сил", – отметил исполнитель.

Журналисты узнали о смерти Олега Яковлева благодаря сообщению Александры Куцевол, которое она оставила горестное сообщение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", – опубликовав фото возлюбленного, обратилась к нему безутешная жена.

Олег Яковлев пришел в известное трио "Иванушки International" в 1998 году после гибели Игоря Сорина. Покинул коллектив в 2013 году, но, по его словам, ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался артист. 

Автор: Наталья Аряева29 июня 2017, 10:10
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Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

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