Жена Олега Яковлева: Как же я теперь без тебя?

Умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Его гражданская супруга Александра Куцевол в отчаянии.

Телеведущая, креативный директор, продюсер Александра Куцевол оставила горестное сообщение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию своего возлюбленного, гражданского супруга Олега Яковлева, и подписала ее горестным текстом.

"Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", – обратилась к Яковлеву безутешная жена.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на горестное сообщение. "Не верю... Соболезнования...", "Никогда не забуду Олежку", "Саша держись! Не верю... вечная память.", "Я не верю.. такой добрый светлый человек был.. вечная память..", "Нееет, я не верю, просто не могу в это поверить... Саша, держитесь, Вы сильная..", "Искренние соболезнования...😢Сердце в пятки ушло от такой новости...невозможно сдержать слез. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ", "Крепись, Саш. Слова бесполезны и не утешат боль. 😿😿 мы с тобой! Ты не одна", – попытались поддержать убитую горем Александру фанаты.

Как писали ранее Dni.ru, состояние бывшего "Иванушки" Олега Яковлева резко ухудшилось в ночь на среду. Певец к этому моменту уже находился в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония". Утром 28 июня стало известно, что его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У Яковлева, как говорят, был цирроз печени.

Напомним, Олег Яковлев пришел в известное трио "Иванушки International" в 1998 году после гибели Игоря Сорина. Покинул коллектив в 2013 году, но, по его словам, ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался артист.